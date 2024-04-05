Главное не цена, а качество: госзакупки сделают более прозрачными в Казахстане

При организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену. Проект был принят в мажилисе, передает NUR.KZ.

Сфера организации государственных закупок в Казахстане должна была обеспечить прозрачные механизмы для оптимизации расходования бюджетных средств.

Однако скандалы, связанные с некоторыми нарушениями, указывали на наличие коррупционных рисков. Так, ранее были выявлены нарушения в сфере госзакупок на сотни миллионов тенге в Алматы, а при проведении одного из тендеров вовсе оказались опубликованы инструкции как выиграть в конкурсе.

Теперь эта сфера будет подвергнута некоторым изменениям.

Важным станет качество, а не низкая цена

3 апреля 2024 года на пленарном заседании мажилиса Парламента РК был одобрен проект закона "О государственных закупках".

Одним из главных источников коррупционных рисков при проведении государственных закупок являлось участие людей в принятии решения о выборе поставщика – это решала конкурсная комиссия.

Однако теперь выбор поставщика будет определять автоматическая система.

При этом ранее наиболее важным критерием для победы считалась низкая стоимость, предложенная конкурсантами. Теперь же большее значение будут иметь такие факторы, как квалификация и репутация поставщика товаров или услуг.

Взятка. Иллюстративное фото: freepik.com/wirestock

Также новый законопроект внедрит:

реестры потенциальных поставщиков, заказчиков, договоров, недобросовестных участников государственных закупок и жалоб;

общественный мониторинг госзакупок;

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых будут осуществляться среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отдельно внедряется термин "устойчивые государственные закупки". Он означает приобретение заказчиками товаров, работ, услуг с целью обеспечения оптимального и эффективного использования бюджетных средств на протяжении всего срока их жизненного цикла, а также достижения социальных, экономических и экологических аспектов развития.

В целом законопроект направлен на повышение качества проводимых госзакупок. Также он должен обеспечить упрощение и прозрачность процедур при проведении конкурсов и облегчить процессы при возникновении различных споров.

Ранее мы рассказывали, зачем нужны госзакупки и с чего начать желающим участвовать в конкурсе казахстанцам.