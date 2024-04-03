Продавцы завышают цены за покупку в рассрочку: есть ли такие нарушения в Казахстане

Казахстанские потребители жалуются, что при покупке товара или услуги в рассрочку продавцы завышают цену. Это незаконно. Есть ли такие нарушения в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане стоимость товара или услуги не должна отличаться в зависимости из-за способа оплаты. Неважно, как покупатель платит, наличными деньгами, картой или QR-кодом, цена должна быть одинаковой. Такая норма прописана в статье 40 закона РК "О платежах и платежных системах".

Однако, как заметили депутаты мажилиса парламента от "Народной партии Казахстана", не всегда этот закон соблюдается. Свои наблюдения они изложили в депутатском запросе министру национальной экономики РК Нурлану Байбазарову, опубликованном на официальном интернет-ресурсе мажилиса парламента РК.

"В магазинах розничной торговли граждане сталкиваются с предложениями предпринимателей оплатить за товар способом наличной оплаты, в результате чего стоимость товара будет изменена в пользу потребителя. В случае же оплаты за тот же товар путем безналичной оплаты стоимость товара увеличивается", – рассказывают депутаты.

Они также отмечают, что похожая схема действует не только с безналичной оплатой, но и с рассрочками. Например, в некоторых автосалонах при покупке транспортного средства за наличные деньги или в кредит предлагается одна цена, а при оформлении в рассрочку она может вырасти на 30%. Такой способ оплаты уже нельзя назвать "рассрочкой".

Аналогичные схемы, по мнению депутатов, применяются и в вопросах приобретения первичного жилья. Застройщики завышают стоимость недвижимости как минимум на 10%, закладывая в них процентную выгоду вознаграждения банков.

Женщина оформляет рассрочку. Иллюстративное фото: Shutthiphong Chandaeng/Getty Images

Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров в свою очередь отметил, что подобных нарушений обнаружено не было.

"Проведенный анализ цен реализации товаров в рассрочку и без нее (с 26 февраля – 5 марта 2024 года) показал отсутствие ценовой разницы. Таким образом, при приобретении товаров в рассрочку процентные ставки или вознаграждения отсутствуют", – сообщил он в своем ответе депутатам.

Он также добавил, что при рассрочке заемщик осуществляет возврат только суммы основного долга по кредиту, тогда как начисление вознаграждения по займу в случае отсутствия просрочки не предполагается.

"В свою очередь цена приобретаемого заемщиком товара в рассрочку через банк устанавливается продавцом, с которым банк имеет соответствующее соглашение", – отметил Байбазаров.

При этом за весь 2023 год департаменты по защите прав потребителей получили 50 866 обращений от граждан, которые жаловались на нарушение своих прав со стороны предпринимателей. По итогу уполномоченными органами были проведены 681 проверка и 130 случаев профилактического контроля, что сразу на 466,4% больше, чем было годом ранее.

Если граждане столкнулись с нарушением своих прав, например, при покупке товара, им навязывали дополнительные услуги или завышали цены при оплате картой, то следует обратиться в департамент по защите прав потребителей по месту жительства.