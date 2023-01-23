Рассрочка на авто, технику, недвижимость в Казахстане: каковы условия и в чем разница

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com/snowing

Рассрочка может стать выгодным решением для казахстанцев. Однако условия выдачи беспроцентных займов могут отличаться в зависимости от покупаемого товара или имущества. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Покупки в рассрочку обычно подразумевают отложенные платежи, то есть товар приобретается сразу, но расчет производится постепенно.

При этом рассрочки относятся к сфере беззалогового кредитования. А в личной кредитной истории могут отражаться как актуальный долг, что может повлиять на выдачу других займов и ипотеки.

Рассмотрим условия, по которым казахстанцам могут выдать в рассрочку автомобили, жилье и технику.

Рассрочка на гаджеты и технику

В случае бытовой техники или гаджетов условия рассрочки наиболее простые: не требуется каких-либо вложений в виде первоначального взноса и обычно нет переплаты.

То есть просто стоимость товара делится на равные платежи сроком от трех месяцев до двух лет. Однако покупателям следует быть осторожными, так как под видом рассрочки может маскироваться кредит.

Также иногда стоимость рассрочки может быть уже включена в цену товара. Поэтому важно внимательно изучать условия договора перед его оформлением.

В целом чрезмерное увлечение небольшими беспроцентными займами может грозить закредитованностью, в связи с чем аналитики ранее призвали тщательнее регулировать сферу рассрочки в Казахстане.

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Автомобиль в рассрочку

В случае автомобилей условия будут немного отличаться. Например, здесь уже будет иметь место первоначальный взнос в размере 10-50%, потому что стоимость товара значительно выше, чем у электронной техники.

Соответственно, растут и риски для продавца, а первоначальный взнос позволяет их снизить.

При этом купить машину в рассрочку можно как у частных продавцов, так и у юридических лиц. В первом случае важно обратить внимание на оформление рассрочки и юридическую фиксацию (в нотариусе) передачи денег, чтобы защитить себя от обмана.

В случае покупки у компаний также важно подробно изучить условия рассрочки.

Например, одни организации могут предложить схожие с техникой условия: часть вносится сразу, а остальное делится на равные платежи в течение года.

А другие могут предоставлять вроде бы схожие условия (первоначальный взнос и ежемесячные платежи), но в итоге может образоваться переплата.

Ключи от машины. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Рассрочка на квартиры

Жилье также можно приобрести в рассрочку. Это может стать альтернативой ипотеке.

Обычно строительные компании предлагают подобные акции для покупки первичного жилья. При этом главным условием является внесение первоначального взноса, который обычно составляет 50% от стоимости квартиры.

А срок уплаты остальной суммы равными платежами может составить до 24 месяцев. Такой вариант может быть выгоден для лиц, имеющих крупные денежные накопления и высокий уровень доходов.

Можно также встретить объявления от частных лиц по рассрочке вторичного жилья. В такой ситуации обычно срок может составить до трех лет, а первоначальный взнос – от 50%. Но точные условия будут зависеть от договоренности с продавцом.

В этом случае особое внимание также следует уделить юридическому оформлению сделки и фиксации всех платежей и моментов передачи денег.

Другими словами, условия рассрочки будут отличаться от вида покупаемого имущества, при этом иногда под беспроцентной рассрочкой может скрываться кредит. Поэтому для защиты своих интересов следует тщательно изучать условия договоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006150-rassrochka-na-avto-tehniku-nedvizhimost-v-kazahstane-usloviya-i-raznitsa/