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Цены на продукты для наурыз-коже выросли в Казахстане

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Волонтеры разливают гостям праздника "Наурыз-Коже"
Празднование Наурыза. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане подорожали практически все продукты питания для наурыз-коже. Исключение составила лишь гречневая крупа, средняя стоимость которой снизилась на 24,3%. О росте цен узнали журналисты NUR.KZ.

Наурыз – праздник прихода весны. Он отличается не только массовыми гуляниями и концертами, но и вкусной едой. Наурыз-коже – одно из традиционных блюд, которое подается во время празднования. Это символ достатка и изобилия.

Однако в 2024 году казахстанцам, которые решат приготовить наурыз-коже, придется потратить значительную сумму, ведь все продукты питания, необходимые для этого блюда, заметно подорожали.

Стоит отметить, что рецепт у каждой семьи может быть свой, но основные ингредиенты остаются неизменными: вода, соль, мясо и мясопродукты, мучные, молочные продукты и крупы. Стоимость этих продуктов с прошлого празднования Наурыза сильно изменилась, передает портал EnergyProm.

В целом продукты питания по итогам февраля 2024 года выросли в цене на 0,8% за месяц и сразу на 7,4% за год. В разрезе категорий годовой рост цен следующий:

  • мясо и мясопродукты – плюс 6,5%;
  • молочные продукты – плюс 10%;
  • масло – плюс 11,5%;
  • крупы – подешевели на 14,7%, однако это произошло только за счет гречневой крупы (минус 24,3%). Остальные крупы подорожали, и сильнее всего выросли цены на рис (плюс 26% за год);
  • мука – плюс 4,7%;
  • макаронные изделия – плюс 9,4%.
Рост цен на продукты питания в Казахстане
Рост цен на продукты питания в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Однако для наглядности стоит отметить не только подорожание, но и средние цены на продукты. Основа наурыз-коже – мясной бульон, поэтому в первую очередь следует узнать стоимость мяса.

Так, дороже всего в праздник казахстанцам обойдется конина – килограмм мяса с костями в среднем стоит 3 016 тенге. Если взять баранину с костями, то выйдет немного дешевле – 2 811 тенге. Килограмм говядины с костями будет еще дешевле – 2 645 тенге, а средняя стоимость говяжьей печени составляет 1 316 тенге.

Наполнением блюда являются крупы и макаронные изделия. Здесь дороже всего обойдется рис (678 тенге в среднем за килограмм). Следом идут овсяная (669 тенге), гречневая (541 тенге) пшенная (505 тенге) и перловая (394 тенге) крупы.

Лапша в среднем стоит порядка 1 323 тенге за килограмм. Вермишель заметно дешевле – 612 тенге. За рожки придется заплатить примерно 581 тенге за килограмм, за муку первого сорта – 236 тенге, а за высший сорт – около 397 тенге.

Молочные продукты используются в качестве заправки. За молоко жирностью 2,5% в среднем придется заплатить 389 тенге за литр, если выбрать "пожирнее" (3,2-4%), то больше – около 490 тенге. Кефир обойдется в 416 тенге в среднем за литр, а сливочное масло – в 4 015 тенге за килограмм.

Стоимость ингридиентов блюда "Наурыз коже"
Стоимость продуктов. Инфографика: energyprom.kz

Цены за год заметно выросли, и казахстанцам, которые решат приготовить наурыз-коже на праздник, следует это учитывать. Впрочем, всегда можно заказать блюдо в ресторанах.

Как отмечают аналитики, в одном из таких заведений, блюдо, состоящее из казы, конины, бидая, перловки, курта, нарезанного теста и бульона стоит 2 350 тенге за пол-литра и 4 700 тенге за литр. Впрочем, в зависимости от заведения цены могут сильно отличаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2071287-tseny-na-produkty-pitaniya-dlya-nauryz-kozhe-vyrosli-v-kazahstane/

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