Топ самых дорогих брендов в мире составили аналитики

Аналитики подсчитали, что 100 самых дорогих брендов в 2024 году стоят почти 5,2 трлн долларов. Половина из них приходится на США. Какие компании оказались самыми дорогостоящими, читайте на NUR.KZ.

Для многих бренд – это символ качества, за которое стоит платить. Выбирая технику или услуги, многие потребители отдадут свой выбор известному производителю.

Поэтому неудивительно, что компании с мировыми именами оказываются самыми дорогими. Как передает портал Finprom, в 2024 году общая стоимость ста самых дорогих мировых брендов составила 5,2 трлн долларов.

При этом не следует путать стоимость бренда и рыночную капитализацию компании. Например, у Apple, которая известна, в первую очередь, своими смартфонами, она составляет порядка 3 трлн долларов, при стоимости бренда в 516,6 млрд долларов.

Аналитики рассчитали ценность бренда, учитывая такие показатели как: сила бренда, его ставка роялти и доходы. При этом индекс силы оценивает размер инвестиций в бренд, его капитал и эффективность.

Примечательно, что большая часть самых дорогих компаний находится в США (51) и Китае (19). Общая стоимость американских брендов составила более 3,24 трлн долларов, а китайских – 829,9 млрд долларов.

На третьем месте расположилась Германия с 8 брендами общей стоимостью 347,1 млрд долларов, а четвертое и пятое место заняли Япония (6 брендов стоимостью 200,2 млрд долларов) и Южная Корея (4 бренда стоимостью 182,4 млрд долларов).

Самые дорогие бренды в мире. Инфографика: finprom.kz

Что касается лидерских позиций, то в топ-20 самых дорогих вошли сразу 12 брендов из США. В частности, они заняли первые четыре места:

Apple – 516,6 млрд долларов ;

; Microsoft – 340,4 млрд долларов ;

; Google – 333,4 млрд долларов ;

; Amazon – 308,9 млрд долларов.

На пятом месте расположилась компания Samsung Group. Это единственная южнокорейская компания, которая попала в топ-20 самых дорогих брендов в мире в 2024 году.

Помимо американских, в список также вошли сразу 6 компаний из Китая. Лидером среди них стал Tik-Tok стоимостью в 84,2 млрд долларов. Сейчас эта социальная сеть находится на 7 строчке, однако, как отмечают аналитики, в рейтинге следующего года бренд может заметно "подешеветь" на фоне новостей о его запрете в США.

Попала в рейтинг и другая социальная сеть – Instagram. Бренд расположился на 13 строчке и стоит в 2024 году 70,4 млрд долларов.

Помимо этого можно отметить, что в топе также есть два автомобильных "гиганта". Немецкий Mercedez-Benz и американская компания Илона Маска – Tesla. Они расположились на 17 и 18 строчках рейтинга со стоимостью в 59,4 млрд и 58,3 млрд долларов соответственно.

Топ-20 самых дорогих брендов в мире. Инфографика: finprom.kz

При этом в следующем году в рейтинг могут попасть и другие бренды, например, Nvidia. Эта компания стала известна в первую очередь своими видеокартами для компьютеров – она стала пятой компанией в истории, чья рыночная капитализация преодолела отметку в 1 трлн долларов.

Все благодаря быстрорастущему рынку искусственного интеллекта, для которого требуются огромные вычислительные мощности. Сейчас этот бренд находится на 30 месте в рейтинге с общей стоимостью 44,5 млрд долларов.