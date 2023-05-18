Первый штат в США официально запретил TikTok

TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Губернатор штата Монтана, расположенного на северо-западе США, Грег Джанфорте подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в штате. Об этом сообщает CNN.

Запрет TikTok Джанфорте объяснил необходимостью "защиты личных и частных данных жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая". Так, Монтана стала первым штатом США, в котором официально запрещен TikTok.

Кроме того, вместе с этим законом Джанфорте подписал дополнительный законопроект, запрещающий использование любых приложений соцсетей, "связанных с иностранными противниками", на правительственных устройствах, включая CapCut, Lemon8 и Telegram.

Отмечается, что законопроект вступит в силу в январе. Нарушителям запрета грозит штраф до 10 тыс. долларов, в том числе магазинам приложений, которые продают TikTok.

Однако издание не исключает, что запрет будет оспорен в суде. В TikTok CNN уже заявили, что будут настаивать на защите прав пользователей в Монтане.

"Мы хотим заверить жителей Монтаны в том, что они могут продолжать использовать TikTok для самовыражения, заработка и поиска единомышленников, поскольку мы продолжаем работать над защитой прав наших пользователей внутри и за пределами Монтаны", - говорится в сообщении компании.

Юристы и Американский союз защиты гражданских свобод выступили против законопроекта, заявив, что он противоречит Конституции США.

Напомним, что ранее глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

А в марте сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов.

К слову, в начале апреля с предложением запретить TikTok для детей и подростков выступили и казахстанские депутаты.

Согласно официальному сайту компании, TikTok — платформа для создания и просмотра коротких видео, принадлежащая пекинской компании ByteDance. Приложение появилось в 2016 году.

Головные офисы TikTok расположены в Лос-Анджелесе и Сингапуре. Кроме того, у TikTok есть представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Дублине, Париже, Берлине, Дубае, Джакарте, Сеуле и Токио.

Приложение имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран и является одним из самых популярных приложений во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2021070-pervyy-shtat-v-ssha-ofitsialno-zapretil-tiktok/