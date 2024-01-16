Когда в мире может появиться первый триллионер, рассказали эксперты

Пять самых богатых людей мира смогли удвоить своё состояние с марта 2020 года, несмотря на кризис, связанный с пандемией COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно докладу британского благотворительного фонда Oxfam, совокупное состояние гендиректора Tesla Илона Маска, главы LVMH Бернара Арно, основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Oracle Ларри Эллисона, а также известного инвестора Уоррена Баффета увеличилось с 405 млрд долларов в марте 2020 года до 869 млрд долларов в ноябре 2023 года. Oxfam использовала данные Forbes и Wealth X.

В докладе говорится, что семь из десяти крупнейших компаний мира управляются миллиардерами. Согласно многочисленным исследованиям, 1% самых богатых людей мира владеют 43% мировых финансовых активов (акциями, облигациями и долями в частном бизнесе).

"Если нынешние тенденции сохранятся, то в течение текущего десятилетия в мире появится первый триллионер. При этом бедность не будет искоренена ещё на протяжении следующих 229 лет", — заявила Oxfam.

В организации отмечают, что уровень бедности в некоторых странах сейчас намного выше, чем был до пандемии COVID-19.

"Одновременно с этим мир находится на пороге того, чтобы встретиться с первым триллионером", — заявила Алима Шивджи, временный исполнительный директор Oxfam.