Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Когда в мире может появиться первый триллионер, рассказали эксперты

Опубликовано:

Мужчина в черной кофте
Илон Маск. Фото: WPA Pool/Getty Images

Пять самых богатых людей мира смогли удвоить своё состояние с марта 2020 года, несмотря на кризис, связанный с пандемией COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно докладу британского благотворительного фонда Oxfam, совокупное состояние гендиректора Tesla Илона Маска, главы LVMH Бернара Арно, основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Oracle Ларри Эллисона, а также известного инвестора Уоррена Баффета увеличилось с 405 млрд долларов в марте 2020 года до 869 млрд долларов в ноябре 2023 года. Oxfam использовала данные Forbes и Wealth X.

В докладе говорится, что семь из десяти крупнейших компаний мира управляются миллиардерами. Согласно многочисленным исследованиям, 1% самых богатых людей мира владеют 43% мировых финансовых активов (акциями, облигациями и долями в частном бизнесе).

"Если нынешние тенденции сохранятся, то в течение текущего десятилетия в мире появится первый триллионер. При этом бедность не будет искоренена ещё на протяжении следующих 229 лет", — заявила Oxfam.

В организации отмечают, что уровень бедности в некоторых странах сейчас намного выше, чем был до пандемии COVID-19.

"Одновременно с этим мир находится на пороге того, чтобы встретиться с первым триллионером", — заявила Алима Шивджи, временный исполнительный директор Oxfam.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2055725-kogda-v-mire-mozhet-poyavitsya-pervyy-trillioner-rasskazali-eksperty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.