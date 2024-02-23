Могут ли вырасти цены на жилье в регионах Казахстана из-за программы "9-20-25"

Специалисты из нескольких регионов Казахстана озвучили прогнозы по стоимости жилья после старта льготной ипотечной программы "9-20-25", передает сайт телеканала КТК.

Как отмечают корреспонденты, эксперты прогнозируют оживление на рынке недвижимости в Казахстане, и связывают это в первую очередь с запуском новой льготной ипотеки.

Программа "9-20-25" стартует уже 1 марта. И хотя принять в ней участие могут далеко не все казахстанцы, риелторы уверены, что цены на жилье пойдут вверх, однако продлится это недолго.

Так, отмечается, что в Актобе рынок недвижимости начинает оживать после "сонного" января. Это традиционное явление, говорят эксперты. Но на этот раз активность клиентов подогревает новая ипотечная программа. Люди интересуются о ней как у самих застройщиков, так и в "Отбасы банке", который с 1 марта уже начнет принимать заявки.

Менеджеры уже активно консультируют тех, кто рассчитывает получить по новой ипотеке квартиру. Говорят, накануне старта горожане даже выстраиваются в очередь, чтобы узнать больше об условиях.

Также в банке параллельно мониторят цены на недвижимость и уверяют, что у застройщиков нет шансов для спекуляций.

"Конечно, мониторим. Жилье клиенты могут приобрести через наш сайт Baspana Market. Там будут заявки от застройщиков. Чтобы не было искусственного повышения цен, банк будет данного застройщика проверять. За один квадратный метр должна быть определенная цена", – заявила специалист развития бизнеса Актюбинского филиала АО "Отбасы банк" Нургуль Мырзаева.

Риелторы тоже следят за ценами. По их словам, к весне традиционно стоимость недвижимости растет.

Специалисты утверждают, что в Актобе вторичное жилье уже подорожало по сравнению с прошлым месяцем. В новостройках, где как раз и можно купить квартиру по новой жилищной программе, рост цен также неизбежен, считают специалисты. Они уже заметили первые колебания.

"Мы предполагаем, что рост, скорее всего, будет. И как бы ипотечная программа в это тоже вклад вносит. Цены вот буквально в феврале месяце, мы почувствовали, что начался некий подъем цен. После того как объявили программу "9-20-25", – отметил директор агентства недвижимости Нурсултан Иманбаев.

В целом большинство актюбинцев все-таки ориентировано на покупку квартир в новостройках. 90% сделок совершается именно в таких домах, говорят риелторы.

Особым спросом, как отмечают корреспонденты, уже долгие годы пользуется район "Алтын Орда". Он разрастается на глазах, хотя инфраструктура при этом малоразвита. Во всем районе всего две госшколы и один государственный садик. Все остальное здесь частное и платное.

За квадратный метр в новостройках "Алтын Орды" просят от 280 до 330 тысяч тенге, в зависимости от застройщика. Есть и более бюджетные варианты, но там и качество строительства соответствует стоимости.

"А вот как изменятся цены весной, когда стартует новая льготная ипотека, пока сказать сложно. Здесь еще нужно учитывать тот факт, что сумма займа по данной программе не должна превышать 18 миллионов тенге", – подчеркнул корреспондент КТК.

На рынке недвижимости в Уральске, по данным риелторов, цены практически не меняются уже второй год. Специалисты не видят ни резкого роста, ни снижения стоимости квадратного метра.

Предыдущий всплеск продаж наблюдали в 2022 году, когда казахстанцам были доступны комфортные ипотечные программы и снятие излишков с пенсионных счетов. Поэтому многие и сейчас ждут интересных предложений от банков и государства. Новая программа, стартующая с 1 марта, говорят риелторы, обнадеживает многих. Но у самих специалистов иллюзий на ее счет нет.

"Ожидания у нас насчет этой программы небольшие. Она рассчитана на весь Казахстан, там сумма выделяется одна на весь Казахстан. Сколько дойдет до нашего города, сколько останется в других городах, мы не знаем. Кто как успеет. Советую всем поторопиться", – рассказал соучредитель агентства недвижимости Артем Хрокалов.

Преградой могут стать и другие условия программы. Например, возраст участников и отсутствие своего жилья последние пять лет. При этом риелторы отмечают, что программы могут стимулировать спрос на жилье, а значит, и рост цен. Но пока это только предположения. И как себя покажет рынок, никто точно не скажет.

Пока же, по данным телеканала, предпосылок к снижению или росту цен на жилье в Уральске нет.

"Здесь его стоимость из-за дефицита квадратов и без того высокая – по сравнению с тем же соседним Актобе. Например, однокомнатная в старых домах стоит от 9, в новых – от 15 миллионов тенге. Такой же разбег в зависимости от года постройки и у двухкомнатных квартир – от 10 до 37 миллионов. Ну и трехкомнатную можно купить и за 11, и за 60 миллионов", – отметила корреспондент.

Ажиотажа в преддверии новой жилищной программы в Таразе пока не наблюдается. Специалисты говорят, на рынке недвижимости все стабильно как никогда. Еще с прошлого года цены на жилье упали приблизительно на 20-25%. И роста пока не намечается.

Однокомнатная в городе (в зависимости от этажа) стоит от 7 до 10 миллионов тенге. Хотя еще в мае 2023 года цены начинались от 11 и выше. Сейчас за такие деньги можно присмотреть даже двухкомнатную старой планировки.

Впрочем, эксперты предполагают, что программа "9-20-25" все-таки внесет свои коррективы, но они будут несущественными.

"Психологический фактор действительно существует: они действительно поднимут цены. Вот этот слух пойдет, что новая ипотечная программа. Вы будете смеяться, мне недавно звонил клиент с коммерческого объекта. Ну вот насколько у нас люди, я не назову их безграмотными, просто я сказал бы так: они невнимательно читают условия. Ну каким боком коммерческий объект должен попасть под такую программу?

То есть говорить о том, что они действительно поднимут цены, – может быть. Но они подержат ее месяц, два, полтора. От этого ничего не изменится, и они опять спустят", – объяснил президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.

В целом, как подчеркивает телеканал, серьезных факторов, которые могли бы повлиять на рынок недвижимости в регионах Казахстана, сегодня не наблюдается. Но жилье, говорят специалисты, было и остается одним из самых выгодных вложений.

Источник: КТК