Как ипотечная программа "9-20-25" повлияет на стоимость квартир в Алматы, объяснил эксперт

Эксперт по недвижимости Жанар Макатова рассказала, как ипотечная программа "9-20-25" может повлиять на стоимость квартир в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как утверждает эксперт, большого роста цен на квартиры ожидать не стоит. По словам Макатовой, стоимость недвижимости возрастает, как правило, с повышением спроса. А он, в свою очередь, постепенно увеличивается еще с 2019 года.

"Согласно статистическим данным, в 2019 году в Алматы в среднем за месяц было продано около четырех тысяч квартир. В 2023 году – пять тысяч. За январь 2024 года количество проданных квартир увеличилось до восьми тысяч", - сообщает риелтор.

Особо не повлияет программа и на рынок вторичного жилья, уверяет эксперт. Так, по словам Жанар Макатовой, продажа квартир в новостройках в прошлом году замедлилась, в отличие от ситуации на вторичном рынке. Поэтому новый механизм кредитования лишь стимулирует продажи первичного жилья.

Кроме того, сам банк не допустит искусственного роста цен на недвижимость, убеждена риелтор.

"В первую очередь, по условиям банка, обязательно у человека не должно быть за последние пять лет никакого жилья. То есть, помимо того, что банк как бы ограничивает спекулянтов, которые приобретают жилье для перепродажи, он еще и с вводом данной программы не допускает искусственного роста цен, потому что продажи данных объектов будут вестись через портал банка", - рассказала Макатова.

Она также отметила, что во втором полугодии на стоимость квартир могут повлиять декларация и тот факт, что в 2023-2024 годах ожидается ввод комплексов, разрешение на строительство которых в большом количестве было выдано в 2020 году.

"Необходимо подойти к вопросу покупки квартиры основательно. Самый главный совет: обязательно сходить во все банки, сравнить процентные ставки и условия. Потому что клиенты зачастую начинают искать недвижимость, а потом сталкиваются с тем, что им не дают оформить ипотеку. В сфере недвижимости есть свои эксперты, лучше посоветоваться с ними", - рекомендует риелтор.

Напомним, с 1 марта в Казахстане стартует программа "9-20-25" от "Отбасы банка", заявку на участие в которой можно оформить уже сейчас до 30 апреля включительно. Механизм кредитования будет рассчитан на семь лет. Ожидается, что за этот период жилищный вопрос решат 50 тысяч граждан.