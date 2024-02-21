Мясо продолжает дорожать, несмотря на рост производства в Казахстане

В 2023 году казахстанские производители изготовили более 80 тыс. тонн мяса, что сразу на 10,1% больше, чем в прошлом году. Однако выросли и цены – на 5-9% за год. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Производство свежего и охлажденного мяса в Казахстане растет. За январь-декабрь 2023 года отечественные компании, по данным портала EnergyProm, произвели порядка 80,2 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, свиней, коз и лошадей – это на 10,1% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

При этом и в январе 2024 года производители смогли отличиться – всего за месяц они произвели уже 7,1 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса, что сразу на 39,4% больше, чем было в январе прошлого года.

Производство мясной продукции в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Тем не менее увеличение производства не останавливает рост цен в стране. Напомним, инфляция по итогам января 2024 года установилась на уровне 9,5%, но мясо подорожало не так сильно.

Согласно данным аналитиков, за год заметнее всего выросли цены на говядину – сразу на 8,7%. Следом идет свинина – плюс 6,7%, а замыкает тройку лидеров баранина – плюс 6,3%. Наименьший прирост цен затронул конину – всего 4,8% за год.

Следует учитывать, что год назад фиксировался наиболее серьезный рост цен: на говядину он составлял 10,7%, на свинину – 15,1%, на баранину – 12,8%, а на конину – 16,6%.

Рост цен на мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Если смотреть по регионам, то сильнее всего говядина подорожала в Алматинской (на 16,4%) и Атырауской (на 15,7%) областях, а также в области Ұлытау (на 14%).

Средние цены на конину больше всего выросли в Мангистауской области (на 11,4% за год) и также в области Ұлытау (10,5%). Свинина в свою очередь сильнее всего подорожала в Акмолинской (на 18,2% за год) и Жамбылской (на 10,3%) областях.

Область Ұлытау отличилась ростом цен и на мясо баранины (плюс 13,4%). Помимо нее отметились Западно-Казахстанская и Алматинская области – плюс 12,7% и 12% соответственно.

А за месяц цены на мясо выросли от 0,1% на баранину до 0,6% на конину.

Рост цен на мясо в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, рост производства в стране не привел к снижению цен на мясную продукцию. Возможно, на это повлияло увеличение потребления мяса населением.

У говядины оно увеличилось на 3,2%, до 18,33 килограмма на душу населения за январь-сентябрь 2023 года, а у конины – на 11,7%, до 4,88 килограмма. При этом потребление баранины уменьшилось на 4% за год, до 4,02 килограмма, а у свинины – на 2,5%, до 2,46 килограмма.