Сколько денег потеряли казахстанцы из-за недобросовестных застройщиков

В Казахстане есть проблемы с долевым строительством. Только за последние два года из-за недобросовестных застройщиков граждане потеряли более 30 млрд тенге, сообщает портал EnergyProm.

Проблема обманутых дольщиков в Казахстане – серьезное и масштабное социальное явление. Оно затронуло тысячи казахстанцев, которые доверили свои деньги недобросовестным застройщикам, а в итоге остались и без денег, и без жилья.

Впрочем, с этим явлением в стране активно борются. Только за последние два года было возбуждено 20 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Всего было осуждено 16 человек. Они принесли гражданам ущерб на общую сумму более 30 млрд тенге.

При этом еще более 300 компаний были привлечены к административной ответственности за то, что незаконно привлекали средства дольщиков. Общая сумма выписанных штрафов составила порядка 250 млн тенге.

Напомним, в прошлом году суд Астаны обязал одного из застройщиков вернуть 9,3 млн тенге обманутым дольщикам.

Нарушения застройщиков в сегменте долевого строительства. Инфографика: energyprom.kz

Тем не менее по всей стране все еще насчитываются десятки недостроенных домов, которые давно должны быть введены в эксплуатацию, но этого так и не произошло. Причем большинство таких объектов находится в столице.

Но стоит отметить, что акимат Астаны регулярно публикует в СМИ информацию о застройщиках, которые не имеют права привлекать для строительства средства граждан. Последний раз данные были опубликованы 29 августа и в списке оказалось 138 застройщиков.

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что эти компании вошли в список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, они активно рекламируют и продают свои дома, даже те, что попали в черный список.

Напомним, согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве», есть три законных способа организации долевого участия в жилищном строительстве:

получение гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания" (КЖК);

участие в проекте банка второго уровня;

получение разрешения местного исполнительного органа после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика.

Поэтому, чтобы не потерять свои деньги, казахстанцы, решившие принять участие в долевом строительстве, должны обращать внимание на эти детали и внимательно проверять все документы, чтобы не быть обманутым.

На данный момент в стране насчитывается 747 законных объектов долевого жилищного строительства и 205 застройщиков без разрешений или гарантий с 227 объектами.

В частности, в Астане строится 173 объекта без разрешения на долевое строительство. По 15 таких объектов насчитывается в области Абай и Восточно-Казахстанской области, еще 8 домов без разрешения строится в Атырауской области.

Еще по 5 объектов без разрешения и гарантий возводятся в Актюбинской области и Шымкенте, и 3 дома строятся в Алматы. В Костанайской и Акмолинской областях возводят по одному объекту, на которые застройщики не имеют права привлекать средства дольщиков.

Объекты долевого строительства в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Каждый казахстанец может самостоятельно проверить информацию о строящемся объекте – имеются ли у него все разрешающие документы или застройщик не имеет права привлекать средства дольщиков. Для этого нужно зайти на сайт информационной системы "Жилищный портал".