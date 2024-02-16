Когда рост цен может снизиться до 5% в Казахстане, рассказали эксперты

В ближайший год в Казахстане не предвидится резкого замедления инфляции. Но, по прогнозам экспертов, она приблизится к цели в 5% в 2026 году. Чего еще ждать от экономики, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам первого месяца 2024 года инфляция в Казахстане установилась на уровне 9,5%. При этом месячный рост цен сохранил те же темпы, что были в декабре – товары и услуги стали дороже примерно на 0,8%.

Серьезного замедления инфляционных процессов в Казахстане при этом, скорее всего, не предвидится. Согласно мнению аналитиков, средний показатель инфляции в 2024 году составит 8,8%.

Похожие прогнозы сделали и финансовые эксперты, которых опросил Национальный банк РК. Предполагается, что годовой рост цен в декабре текущего года составит примерно 8,5%, что заметно хуже предыдущего прогноза (7,5%).

К концу 2025 года инфляция должна снизиться до 6,5% и только в 2026 году – до 5,7%, что довольно близко к целевому значению (5%).

Вслед за изменением оценок по инфляции аналитики также пересмотрели свои ожидания по уровню базовой ставки на 2024 год – с 13,5% до 13,8%.

То есть смягчение денежно-кредитной политики в стране будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2025 и 2026 годы составили 10,5% и 9% соответственно.

Прогноз по инфляции и базовой ставке. Инфографика: Национальный банк РК

Что касается курса тенге, то здесь аналитики практически не изменили своих взглядов. Ожидается, что в 2024 году доллар в среднем будет стоить около 471,8 тенге, что немного лучше прошлой оценки (475,7 тенге).

В дальнейшем ожидается ухудшение: в 2025 году средний курс может вырасти до 491,3 тенге за доллар, а в 2026 – превысит 500 тенге (рост до 506,9 тенге). Текущий курс американской валюты от Нацбанка установился на уровне 448,06 тенге.

Прогноз по курсу тенге. Инфографика: Национальный банк РК

Таким образом, казахстанцам не стоит ожидать резкого снижения инфляции в стране. Кроме того, в 2024 году ожидается подорожание коммунальных услуг (в среднем на 15-30%), что в свою очередь может привести к ускорению темпов роста цен на товары и услуги.

Впрочем, стоит отметить, что вся предоставленная информация является лишь прогнозом и ее нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.