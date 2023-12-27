От 15 до 30% вырастут в 2024 году тарифы на комуслуги в Казахстане
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Глава Министерства национальной экономики в кулуарах мажилиса рассказал, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане с 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.
"От 15 до 30% (повышение тарифов - прим. ред.) - в зависимости от региона, от изношенности, но по-разному в разных регионах.
(…) Во всех сферах. Энергетика, газификация, водоснабжение, водоотведение, отопление, но это будет поэтапно", - сообщил глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052881-ot-15-do-30-vyrastut-tarify-na-komuslugi-v-kazahstane-zayavili-v-minekonomiki/