Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

От 15 до 30% вырастут в 2024 году тарифы на комуслуги в Казахстане

Опубликовано:

Ручка и калькулятор лежат на столе
Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Министерства национальной экономики в кулуарах мажилиса рассказал, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане с 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"От 15 до 30% (повышение тарифов - прим. ред.) - в зависимости от региона, от изношенности, но по-разному в разных регионах.

(…) Во всех сферах. Энергетика, газификация, водоснабжение, водоотведение, отопление, но это будет поэтапно", - сообщил глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052881-ot-15-do-30-vyrastut-tarify-na-komuslugi-v-kazahstane-zayavili-v-minekonomiki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.