От 15 до 30% вырастут в 2024 году тарифы на комуслуги в Казахстане

Глава Министерства национальной экономики в кулуарах мажилиса рассказал, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане с 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"От 15 до 30% (повышение тарифов - прим. ред.) - в зависимости от региона, от изношенности, но по-разному в разных регионах.

(…) Во всех сферах. Энергетика, газификация, водоснабжение, водоотведение, отопление, но это будет поэтапно", - сообщил глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров.