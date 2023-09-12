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Таждикистан запретит ввозить в страну старые авто из Казахстана и других стран

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Автомобиль на дороге
Автомобиль на дороге. Иллюстративное фото: pexels.com

В Таджикистане со следующего года будет действовать запрет на ввоз в страну старых авто. Об этом сообщили специалисты "КазСтандарта" на своей официальной странице в Facebook.

Таджикистан уведомил страны-члены Всемирной торговой организации о запрете ввоза транспортных средств. В том числе это касается и автомобилей из Казахстана.

Ограничения будут распространяться на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.

"Таджикистан подготовил указ, направленный на предотвращение ввоза старых автомобилей, которые являются основным источником загрязнения воздуха и вреда для здоровья человека и окружающей среды, а также значительного увеличения количества отходов (аккумуляторов, шин, кондиционеров) от старых автомобилей", – говорится в сообщении.

Указ вступит в силу 1 января 2024 года.

Представители "КазСтандарта" напомнили, что с 2005 года на базе организации функционирует Информационный центр по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам.

В функции центра входит предоставление информации секретариату ВТО, государствам-членам ВТО и всем заинтересованным сторонам.

Как сообщается на официальном сайте "КазСтандарта", Всемирная торговая организация (ВТО) – крупнейшая международная экономическая организация, определяющая правила международной торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности и осуществляющая контроль за их исполнением.

Она представляет собой организационно-правовую основу системы международной торговли.

Ее документы определяют ключевые договорные обязательства, которыми должны руководствоваться правительства при создании и практическом применении национальных законодательных и нормативных актов в сфере торговли.

Кроме того, она является тем форумом, где формируются торговые отношения между странами в процессе коллективных обсуждений, переговоров и примирения разногласий. 

Казахстан официально вступил в ВТО в конце июля 2015 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036282-tazhdikistan-zapretit-vvozit-v-stranu-starye-avto-iz-kazahstana-i-drugih-stran/

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