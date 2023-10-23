Рост цен продолжит снижаться в Казахстане, считают эксперты

Специалисты AERC подготовили новый прогноз по инфляции в Казахстане. Согласно их расчетам, к концу года она снизится до 9,39%. Подробности о возможном росте цен узнали журналисты NUR.KZ.

Годовая инфляция по итогам сентября снизилась с 13,1% до 11,8%. Также замедлились и месячные темпы роста цен – с 0,7% до 0,6%. Как отмечают аналитики Applied Economics Research Centre (AERC), это было первое месячное снижение за последние три месяца.

На этом фоне специалисты также пересмотрели свои прогнозы по темпам инфляции до конца 2023 года. Стоит отметить, что их предыдущий прогноз практически совпал с реальной инфляцией (11,95%).

При этом эксперты считают, что внутренние факторы роста цен в Казахстане "складываются проинфляционно". То есть в будущем возможно ускорение его темпов. Среди причин, которые этому могут поспособствовать, эксперты называют:

рост номинальных доходов;

ослабление тенге в сентябре;

рост цен на энергоресурсы.

Впрочем, эти факторы не должны привести к сильному росту цен в стране. В AERC предположили, что по итогам октября инфляция в Казахстане составит 10,74%. В ноябре ожидается ее дальнейшее снижение до 9,94%, а в декабре – до 9,39%.

Прогноз инфляции на 2023 год. Источник: Applied Economics Research Centre

Стоит отметить, что похожий прогноз делали ранее и в Национальном банке РК. Согласно одному из сценариев, к концу 2023 года рост цен в стране может опуститься до 9,5%.