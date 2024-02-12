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30 лет независимости Казахстана

Где платят больше: какие зарплаты предлагают казахстанцам в 2024 году

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Мужчина кладет деньги в пиджак
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам 2023 года средняя зарплата в Казахстане достигла почти 400 тыс. тенге. Такие деньги платят не везде, однако есть сферы, где предлагают и больше. О них узнали журналисты NUR.KZ.

В четвертом квартале 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане выросла до 393 605 тенге – это рекордный показатель, но у него есть свои нюансы. Так, например, при подсчете аналитиками не учитывались малые предприятия – как правило, после их включения в статистику средняя зарплата заметно уменьшается.

Второй фактор заключается в "скачке" доходов – многие работодатели в декабре выплачивают своим работникам бонусы, а также праздничные и годовые премии. Это значительно увеличивает средний показатель по стране.

Другими словами, то, что средняя зарплата так сильно выросла, еще не значит, что ее начало получать большинство казахстанцев. Однако в Казахстане действительно есть много высокооплачиваемых специальностей.

Кому платят больше среднего

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, в январе 2024 года работодатели на электронной бирже труда (ЭБТ) разместили 97,3 тыс. вакансий. Больше всего их было опубликовано в таких сферах как образование и воспитание (17,5 тыс. вакансий), а также медицина и фармацевтика (8,5 тыс. вакансий).

Женщина протягивает руку собеседнику
Соглашение. Иллюстративное фото: Nikola1988/Getty Images

Самые большие зарплаты в январе работодатели при этом обещали начальникам базы на производстве – от 900 тыс. тенге. Чуть меньше готовы были платить инженерам-проектировщикам – от 800 тыс. тенге и главным строителям – от 790 тыс. тенге.

Что касается самих соискателей, то чаще всего они также старались трудоустроиться в сфере образования и воспитания – здесь было опубликовано 17,3 тыс. резюме, на втором месте – ЖКХ и благоустройство" (8,2 тыс. резюме).

Самые высокие желаемые зарплаты (больше 1 млн тенге) указывали граждане, которые хотели трудоустроиться специалистами по работе с большими данными – в среднем от 1,3 млн тенге, руководителями по оптимизации бизнес-процессов – от 1,2 млн тенге, а также инженерами по производственным операциям – от 1,2 млн тенге.

В январе казахстанцы оставили на электронной бирже труда порядка 191,1 тыс. резюме. По сравнению с декабрем 2023 года их количество выросло на 223%, или на 132 тыс. В то же время вакансий, наоборот, за месяц стало меньше – на 19%, или на 22,3 тыс. единиц.

Другими словами, в начале года многие работодатели не занимались активным поиском новых работников, тогда как активность казахстанцев при поиске работы, наоборот, выросла в несколько раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060477-gde-platyat-bolshe-kakie-zarplaty-predlagayut-kazahstantsam-v-2024-godu/

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