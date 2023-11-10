Дешевые авиабилеты могут исчезнуть в Казахстане

В Казахстане планируют запретить авиакомпаниям применять невозвратные тарифы. Предприниматели считают, что это повлечет рост цен и исчезновение дешевых билетов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На рассмотрении в мажилисе парламента Казахстана находится проект закона "О защите прав потребителей". Одним из новых пунктов прописан запрет на применение авиакомпаниями невозвратных тарифов, сообщают в Национальной палате предпринимателей (НПП) "Атамекен".

Билеты, купленные таким образом, обычно стоят гораздо дешевле, однако сдать их обратно, если пассажир не может совершить перелет, просто так не получится. Этим и объясняется разница в ценах между обычными билетами и теми, что были куплены по невозвратному тарифу.

В НПП считают, что этот запрет приведет к росту цен на авиабилеты, которые, к слову, и так дорожают. Кроме того, после его введения из продажи исчезнут дешевые билеты на самолет, которые могли бы себе позволить граждане с невысокими доходами.

"В случае принятия этой нормы авиакомпании будут вынуждены отменить невозвратные тарифы, тем самым, лишив потребителя выбора и возможности покупать дешевые авиабилеты", – объясняют свою позицию предприниматели.

В Палате предпринимателей также отмечают, что реализация авиабилетов по невозвратным тарифам – это общемировая практика. Ее применяют такие компании, как Lufthansa, Turkish Airlines, Аэрофлот, Pegasus, Uzbekistan Airways и другие.

Если казахстанским авиаперевозчикам запретят реализовывать такие билеты, то они окажутся в неравных конкурентных условиях с иностранными компаниями, потому что им придется повышать свои тарифы, что приведет к ограничению доступности услуг воздушного транспорта для граждан Казахстана.