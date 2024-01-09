Снизятся ли цены на авиабилеты в 2024 году, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, снизятся ли цены на авиабилеты в 2024 году. По их словам, авиаотрасль стабилизуется. Это может сказаться и на расходах пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Резкий подъем авиационной отрасли, который наблюдался в течение 2021-2023 годов, идет на спад. Об этом заявили исследователи рынка. Как сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2024 году объем перевозок может, наконец, стабилизироваться до показателей, наблюдаемых до пандемии COVID-19.

Ожидается, что глобальная пропускная способность будет восстановлена. В год по всему миру будет осуществляться около 40 млн рейсов (по сравнению с 38,9 млн в 2019 году). При этом число пассажиров достигнет рекордных 4,7 млрд человек (по сравнению с 4,5 млрд человек в 2019 году).

По данным Amex GBT Consulting, по мере того, как спрос на туристические поездки снижается, будет достигнуто равновесие в спросе и предложении в отрасли коммерческих авиаперевозок. Это поможет стабилизировать цены на авиабилеты в 2024 году.

Компания по организации путешествий BCD Travel ожидает, что в следующем году глобальные тарифы на авиабилеты снизятся, но незначительно — менее чем на 1% по сравнению с 2023 годом. При этом будет наблюдаться выраженное падение цен на авиабилеты в Азию (3% для бизнес-класса, почти 4% для эконом-класса).

"После недавнего повышения тарифов нам следует ожидать умеренной коррекции цен на некоторых рынках в 2024 году, хотя базовые цены в целом должны оставаться высокими", — говорится в сообщении.