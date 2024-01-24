Казахстан закончил год с самой высокой инфляцией среди стран ЕАЭС

По итогам декабря 2023 года инфляция в Казахстане установилась на уровне 9,8%. Это самый высокий показатель среди всех стран-участниц ЕАЭС. О росте цен в экономическом союзе узнали журналисты NUR.KZ.

В декабре инфляция в Казахстане опустилась с 10,3% до 9,8%. Однако, несмотря на это снижение, страна по итогам года все равно оказалась лидером по темпам роста цен на товары и услуги среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Такой вывод можно сделать на основе данных Евразийской экономической комиссии. Так, например, в среднем по союзу инфляция составила 7,5%.

Самый низкий показатель оказался у Беларуси – всего 5,8%. Следом идут Кыргызстан и Россия – 7,3% и 7,4% соответственно. В то же время в Армении вовсе наблюдается дефляция, то есть снижение цен – на 0,6% за год.

Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

В целом Казахстан по итогам декабря является антилидером почти во всех категориях. Продукты питания за год подорожали на 8,5%, а во всем ЕАЭС этот показатель составил на 7,8%. При этом в Армении цены упали на 4,5%.

В остальных странах союза рост цен на продукты питания оказался ниже, чем в Казахстане: в Беларуси – 6,8%, в Кыргызстане – 4,7%, в России – 8,2%.

Непродовольственные товары в Казахстане выросли в цене на 9,1%, а в среднем по ЕАЭС – на 6,3%. При этом в Армении годовой рост цен составил всего 0,1%. Далее идет Беларусь с ростом на 2,9% и Россия – плюс 6%. Лидером здесь стал Кыргызстан – сразу плюс 12,2% за год.

Но в сфере платных услуг "пальму первенства" снова забрал Казахстан. Здесь цены за год выросли на 12,4%. В России и Беларуси рост составил 8,3% и 8,1% соответственно, в Кыргызстане – 9,1%, а в Армении – всего 3%. В среднем по ЕАЭС сфера платных услуг подорожала на 8,7% за год.

Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что инфляция в Казахстане замедляется не первый месяц. Напомним, ранее экономические эксперты давали свой прогноз по поводу темпов роста цен в 2024 году.