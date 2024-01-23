Какие продукты питания сильнее всего подорожали в Казахстане

Инфляция в Казахстане по итогам декабря достигла 9,8%. Цены на продукты питания при этом выросли на 8,5%. Сильнее всего – на яйца, "молочку" и некоторые овощи. Что еще подорожало, читайте в NUR.KZ.

В последний месяц 2023 года инфляция в Казахстане замедлилась до 9,8%. Однако это не значит, что товары и услуги перестали дорожать. Как сообщает портал EnergyProm, продукты питания к этому времени стали на 8,5% дороже, чем год назад. В декабре они выросли в цене на 0,9%.

Сильнее всего в годовом разрезе ощутили рост цен жители области Ұлытау – здесь продовольственные товары подорожали на 11,8%. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская и Северо-Казахстанская области с приростом цен на 10,3% и 9,8% соответственно.

В Алматы за год цены выросли на 9,3%, в Астане – на 8,8%, а в Шымкенте – на 7,2%.

Рост цен на продукты питания в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Что подорожало сильнее всего

В частности, сильно выросли цены на яйца, которые дорожают много месяцев подряд. В годовом разрезе их средняя стоимость выросла на 13,4%, до 541 тенге за десяток.

Значительно подорожали и молочные продукты – в среднем на 11,2% за год. Цены на консервированное молоко выросли на 16,9%, питьевое – на 14,8%, а на кисломолочную продукцию – на 10,6%.

Например, средняя цена в декабре на молоко жирностью 2,5% составила 385 тенге за литр, сметана стоила около 1 927 тенге, а твердый сыр – порядка 4 953 тенге за килограмм.

Мясо и мясная продукция за год подорожали на 7%. Цены на изделия из мяса выросли на 8,2%, на колбасы – на 7,5%, а непосредственно на мясо и птицу – на 6,5%.

В розничных точках продаж конина стоила в среднем 3 тыс. тенге за килограмм, баранина – 2,8 тыс. тенге, говядина – 2,6 тыс. тенге, свинина – 2,2 тыс. тенге, вареная колбаса – 2,8 тыс. тенге, а полукопченая – 3,3 тыс. тенге.

Рост цен на молочные и мясные продукты. Инфографика: energyprom.kz

Сильным ростом также отметились хлебобулочная продукция и крупы. Продукты из этой категории за год стали дороже в среднем на 10,8%. При этом макароны выросли в цене на 10%.

Сильнее всего подорожал рис – на 34,3%, до 668 тенге за килограмм. Далее идет лапша – на 13%, до 1 304 тенге. Выросла в цене и вермишель – на 9,8%, до 598 тенге, а также ржано-пшеничный хлеб – на 8,2%, до 462 тенге.

Исключением стала лишь гречневая крупа, которая за год, наоборот, стала дешевле – примерно на 22,6%, до 560 тенге в среднем за килограмм.

Рост цен на хлебобулочные изделия и крупы. Инфографика: energyprom.kz

Также неоднозначный рост цен затронул овощи и фрукты. В среднем они подорожали на 3,8% за месяц и на 9,5% за год.

По сравнению с декабрем 2022 года сильно подорожали белокочанная капуста (на 47,9%), морковь (на 16,6%) и другие овощи и фрукты.

При этом снижение цен было зафиксировано на картофель (минус 11,3%, до 136 тенге за килограмм), репчатый лук (минус 12,9%, до 106 тенге) и огурцы (минус 0,1%, до 914 тенге).

Рост цен на овощи и фрукты. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, за редким исключением, в 2023 году многие продовольственные товары действительно стали дороже. Это негативно влияет и на благосостояние граждан, которые вынуждены тратить на продукты питания больше денег, чем ранее, отказывая себе в удовлетворении других потребностей.