Сколько платят вахтовикам в Казахстане

Вахтовик. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане существует определенный спрос на работников, готовых трудиться вахтовым методом. Сколько платят за такую работу в Казахстане, рассказали аналитики ranking.kz.

В Казахстане по итогам 2022 года насчитывалось порядка 125,9 тыс. вахтовиков – наемных работников, занятых на объектах вне места своего проживания. Это на 31,1 тыс. или 32,8% больше, чем было в прошлом году.

Количество вахтовиков в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Как отмечают аналитики, таких граждан может быть значительно больше. Дело в том, что официальная статистика не учитывает казахстанцев, которые уезжают на вахту в Россию и другие страны. Они трудоустроены в другом государстве и не видны для казахстанской системы учета. В статистике занятости эти трудовые эмигранты могут числиться, например, безработными.

Также при расчете брали во внимание только тех работников, которых по закону можно считать вахтовиками – они работают вне места своего проживания и приезжают домой 1-2 раза месяц (или реже, по согласию работника).

Почему едут на вахту

Как выяснили аналитики, в основном на вахту едут мужчины – 87,6%, женщин среди них всего 12,6%. Причем больше половины официально зарегистрированных вахтовиков приехало из сел – 56,4%.

Работа вахтами привлекает граждан в первую очередь высокими зарплатами. По данным аналитиков на 21 февраля текущего года, на Электронной бирже труда было размещено 366 вакансий на 1,2 тыс. рабочих мест для вахтовиков, а на HeadHunter – 761 вакансия.

По части предлагаемых зарплат статистика на двух этих рекрутинговых площадках сильно отличается. Так, на государственной бирже труда в 89 вакансиях предлагали зарплату выше 300 тыс. тенге, в 74 вакансиях – от 200 до 300 тыс. тенге, а в 92 объявлениях – от 60 до 100 тыс. тенге.

Что касается сайта по поиску работы, то здесь в большинстве случаев вообще не указывались зарплаты. В 265 объявлениях предлагали зарплату выше 300 тыс. тенге, а в 54 вакансиях – от 200 до 300 тыс. тенге.

Зарплаты вахтовиков. Инфографика: ranking.kz

Напомним, средняя зарплата в Казахстане по итогам 4 квартала 2022 года составила почти 340 тыс. тенге, однако медианная – всего 204,1 тыс. тенге.

Таким образом, вахтовикам готовы платить больше, чем в среднем по стране. Однако стоит отметить, что размер их зарплат зависит не только от типа занятости, но и конкретного сектора экономики.

В основном вахтовый метод работы распространен в нефтегазовой, добывающей и строительной сферах экономики – то есть там, где и так оклады являются одними из самых высоких в стране.

Самые высокооплачиваемые предложения. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, следует учитывать специфику вахтовой работы. Как правило, ее график подразумевает, что работник, отработав свою смену, возвращается домой на 2-4 недели и, как отмечают эксперты, далеко не все работодатели готовы доплачивать за этот "простой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010530-skolko-platyat-vahtovikam-v-kazahstane/