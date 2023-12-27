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Казахстанцы скупили рекордное количество долларов в 2023 году

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Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спрос на доллары оказался на максимуме в 2023 году. При этом казахстанцы активно "избавляются" от рубля – его нетто-продажи ушли "в минус". Подробности о валютном рынке узнали журналисты NUR.KZ.

В ноябре казахстанцы активно скупали доллары. По данным Национального банка РК, нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) превысили 234,6 млрд тенге – эта сумма является рекордной для 2023 года.

Наибольший спрос на американскую валюту наблюдается среди жителей Алматы (порядка 70,3 млрд тенге), следом идет Шымкент (49 млрд тенге), а замыкает тройку лидеров Астана (25,2 млрд тенге).

В целом, за 11 месяцев 2023 года казахстанцы приобрели долларов более чем на 1,5 трлн тенге.

При этом третий месяц подряд жители страны "избавляются" от рубля – его нетто-продажи снова оказались отрицательными (–3,1 млрд тенге). Последний раз положительный спрос наблюдался в августе. Тогда жители страны обеспечили "чистые" продажи российской валюты почти на 12,9 млрд тенге.

Чаще всего рубли сдавали в Астане (–6,8 млрд тенге). Отрицательные продажи также зафиксированы в Алматы (–436,2 млн тенге), Актюбинской (–364,3 млн тенге), Кызылординской (–303,3 млн тенге), Туркестанской (–229,9 млн тенге), Алматинской (–54,4 млн тенге), Жамбылской (–46 млн тенге) и Атырауской (–24,6 млн тенге) областях.

При этом активно скупали рубли жители Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей – 1,3 млрд тенге и 1,1 млрд тенге "чистыми" соответственно.

"Чистые" продажи рубля в ноябре ушли в "минус"
Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Что касается других валют, то здесь можно отметить заметный рост спроса на британский фунт стерлингов – за месяц его нетто-продажи выросли на 15,91% с 299,9 млн тенге в октябре, до 347,6 млн тенге в ноябре.

При этом спрос падал на евро (на 18,27% за месяц) – до 13,2 млрд тенге, и на юань (на 7,19%) – до 250,6 млн тенге.

Приобретая иностранную валюту, многие казахстанцы стремятся защитить свои сбережения от инфляции и обесценивания. Однако не всегда покупка долларов является самым выгодным вложением.

Среди альтернатив можно отметить депозиты в банках, а также инвестиции в золото, один грамм которого, по данным Нацбанка сейчас стоит более 30 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052819-kazahstantsy-skupili-rekordnoe-kolichestvo-dollarov-v-2023-godu/

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