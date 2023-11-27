Спрос на рубли продолжает падать в Казахстане

В октябре жители Казахстана чаще всего избавлялись от российской валюты. При этом в стране вырос спрос на доллар, евро и юань. О том, что происходит на валютном рынке, узнали журналисты NUR.KZ.

Текущий год нельзя назвать удачным для российской валюты. В половине прошедших месяцев нетто-продажи рубля в Казахстане (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) складывались отрицательными – население чаще продавало рубли, чем приобретало их.

Так, по данным Национального банка РК, в "минус" рубль уходил в январе, феврале, апреле, сентябре, и, судя по последним данным – в октябре, когда нетто-продажи российской валюты составили минус 6,1 млрд тенге. Для сравнения: месяцем ранее продажи составили минус 2,7 млрд тенге.

Чаще всего в октябре сдавали рубли жители Астаны (минус 5,9 млрд тенге), Алматы (минус 2 млрд тенге) и Шымкента (минус 838,6 млн тенге). Также отрицательные продажи были зафиксированы в Кызылординской (минус 747,4 млн тенге), Актюбинской (минус 672,6 млн тенге), Туркестанской (минус 377,5 млн тенге), Мангистауской (минус 111,1 млн тенге) и Жамбылской (минус 62,4 млн тенге) областях.

Самый высокий положительный спрос на российскую валюту был зафиксирован в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях – 810,5 млн и 808,5 млн тенге соответственно.

Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

На этом фоне заметно вырос спрос на доллары и евро. Так, "чистые" продажи американской валюты в октябре составили 193,8 млрд тенге. Это сразу почти на 77,6 млрд больше, чем было месяцем ранее.

У евро за месяц этот показатель вырос на 2,4 млрд тенге – до 16,2 млрд тенге. Вырос и спрос на китайский юань – с 129,7 млн тенге в сентябре, до 270 млн тенге в октябре.

Возможно, отрицательные продажи рубля в Казахстане связаны с его подорожанием. Если в начале октября официальный курс рубля составлял 4,88 тенге, то к началу ноября он вырос до 5,11 тенге. То есть население могло избавляться от российской валюты в том числе и для получения дополнительного дохода.