Насколько дорогое жилье в Казахстане в сравнении с другими странами СНГ

Жилая недвижимость в Казахстане постоянно дорожает, и многие граждане не могут себе ее позволить. Однако по меркам СНГ цены нельзя назвать очень высокими. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос стоимости жилья для многих казахстанцев является "больной темой". Дело в том, что не каждая семья может себе позволить накопить на недвижимость собственными силами, а выплачивать ипотеку, выданную на рыночных условиях, из-за высоких процентов, удается не всем.

Ситуацию ухудшает и постоянный рост цен на жилье. Так, например, по итогам ноября средняя стоимость квартир вплотную приблизилась к 500 тыс. тенге за квадратный метр. Если же брать во внимание мегаполисы, то цены еще выше.

Однако все познается в сравнении. Как отмечает портал Finprom, жилую недвижимость в Казахстане по меркам Содружества независимых государств (СНГ) можно считать довольно дешевыми.

Как выяснили аналитики, по состоянию на 11 декабря средняя стоимость квартиры в центре города в Казахстане составляет 1,4 тыс. долларов за "квадрат". То есть примерно 640 тыс. тенге по официальному курсу на указанную дату. Это один из самых низких в СНГ показателей.

Например, в Армении аналогичная квартира будет стоить 2,8 тыс. долларов за квадратный метр (почти 1,3 млн тенге), а в соседней России – 2,23 тыс. долларов (1,02 млн тенге за "квадрат").

Дешевле, чем в Казахстане, жилье стоит только в Узбекистане – 1,2 тыс. долларов, то есть около 537,6 тыс. тенге за квадратный метр.

Однако в сфере аренды жилья картина совершенно другая. Здесь Казахстан является одним из лидеров – месяц в съемной квартире с одной спальней, расположенной в центре города, в среднем будет стоить около 576,1 доллара, или 264 тыс. тенге по курсу на 11 декабря. Дороже только в Армении, где придется заплатить 850 долларов (389 тыс. тенге).

В остальных странах СНГ, которые приняли участие в рейтинге, цены демократичнее. В Узбекистане – 485,2 доллара (222 тыс. тенге), в России – 433,2 доллара (198,2 тыс. тенге), в Украине – 360,8 доллара (165,1 тыс. тенге), в Азербайджане – 342,6 доллара (157 тыс. тенге), а в Беларуси – 308,6 доллара (141,2 тыс. тенге).

Цены на рынке жилья. Источник: finprom.kz

Таким образом, Казахстан, хоть и не является лидером среди стран СНГ по ценам на покупку жилья, в сфере аренды ситуация является обратной. Также не стоит забывать о покупательной способности граждан, ведь, несмотря на "невысокие" по меркам других стран цены на квартиры, обеспеченность жильем населения находится на низком уровне и не достигает стандартов ООН.