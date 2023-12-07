Можно ли найти 3-комнатную квартиру дешевле 20 млн тенге в Казахстане

В Казахстане трудно найти просторное жилье за приемлемую цену, однако такое есть. Например, в Кызылорде 3-комнатные квартиры в среднем стоят 16 млн тенге. Подробнее о ценах узнали журналисты NUR.KZ.

Цены на вторичном рынке жилья для многих казахстанцев могут показаться чрезмерно высокими. Особенно выделяется Алматы, где владельцы квартир могут устанавливать ценник почти в 720 тыс. тенге за квадратный метр.

Согласно данным портала "Крыша", средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Алматы составляет порядка 24 млн тенге. Если комнаты две, то ценник может увеличиться до 36 млн тенге, а за 3-комнатную будут просить уже порядка 43 млн тенге. Таких средних цен на недвижимость больше нет нигде.

Для сравнения: в Астане владельцы 1-комнатных квартир в среднем просят при их продаже 17,5 млн тенге, за 2-комнатные – 26,6 млн тенге, а за 3-комнатные – 38 млн тенге. Впрочем, это все равно достаточно большие суммы, особенно если сравнивать с другими городами Казахстана.

Так, например, аналитики проанализировали цены в 19 городах страны и выяснили, что наименьшая цена предложения сегодня представлена в Кызылорде. Здесь самое дешевое жилье всех форматов – от "однушек" до "трешек".

В среднем за квартиру просят всего 11,8 млн тенге. В том числе: за 1-комнатную – около 7,5 млн тенге, за 2-комнатную – 12 млн тенге, а за 3-комнатную – лишь 16 млн тенге. То есть вместо одной 3-комнатной квартиры в Алматы можно купить минимум три квартиры в Кызылорде.

Также в топ самых дешевых городов вошли:

Тараз, средний показатель – 15 млн тенге;

Талдыкорган – 15,4 млн тенге;

Кокшетау – 15,7 млн тенге.

Шымкент оказался "середнячком". За 1-комнатную квартиру здесь просят в среднем 15,5 млн тенге, за 2-комнатную – 23 млн тенге, а за 3-комнатную – 28 млн тенге.

Медианные цены на жилье в городах Казахстана. Источник: krisha.kz

Учитывая цены на вторичное жилье в мегаполисах страны, можно предположить, что не каждой казахстанской семье оно "по карману". В этом случае единственной возможностью приобрести квартиру может стать ипотека.

Впрочем, льготные жилищные программы доступны не всем казахстанцам, а рыночная ипотека подразумевает процентные ставки, которые даже по мировым меркам считаются слишком высокими. Таким образом, собственное жилье в Казахстане является для многих граждан недоступным.