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30 лет независимости Казахстана

Что может поддержать тенге в ноябре, рассказали аналитики

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Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ноябре эксперты не ожидают сильного падения тенге. Его поддержат дорожающая нефть и продажи иностранной валюты из Национального фонда. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Официальный курс доллара по состоянию на 9 ноября 2023 года составил 466,79 тенге, за день американская валюта подорожала на 2,3 тенге. Однако более сильного удорожания скорее всего не предвидится.

Эксперты, опрошенные Ассоциацией финансистов Казахстана считают, что в течение месяца средний курс американской валюты будет находиться в районе 474,3 тенге. Этот прогноз оказался более позитивным, чем месяц назад (481,3 тенге).

По мнению экспертов, поддержку тенге в ноябре окажут высокие цены на нефть (до 88,6 долларов за баррель) и вливание иностранной валюты из Национального фонда на рынок. Эти факторы способствовали укреплению национальной валюты и в октябре. Через год эксперты ожидают ее падение до 492,4 тенге.

Что касается инфляции, то по прогнозам она в ближайшие 12 месяцев установится на уровне 10,9% за год. При этом эксперты считают, что Национальный банк РК продолжит смягчать денежно-кредитную политику страны и понижать базовую ставку – до 13% в течение ближайшего года.

Прогнозы экспертов
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, следует отметить, что данные прогнозы не являются руководством для инвестиционной деятельности. Курс тенге зависит от разных параметров, и не всегда эксперты могут составить точный прогноз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2044910-chto-mozhet-podderzhat-tenge-v-noyabre-rasskazali-analitiki/

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