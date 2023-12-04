Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какие цены на квартиры устанавливают продавцы в Казахстане

Опубликовано:

Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на вторичное жилье в Казахстане сильно зависят от региона – они варьируются в среднем от 240 тыс. до 720 тыс. тенге за "квадрат". Где квартиры дороже, журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

В ноябре фиксировалось снижение цен на арендное жилье. В то же время стоимость самих квартир на вторичном рынке за месяц практически не изменилась.

"Осень оказалась очень стабильной в плане цен. Динамика за три месяца минимальная. Напомним, вторичка немного дорожала с января по март, затем с апреля по август дешевела. Осенью цены остановились: не было ни значительного роста, ни снижения. И в зиму рынок жилья вступает без резких перекосов", – сообщили аналитики.

Небольшое снижение цен на квадратные метры было зафиксировано в 6 из 17 городов, где проводилось исследование. В 11 городах они выросли и только в Шымкенте в ноябре наблюдалась нулевая динамика.

За месяц стоимость "квадратов" снизилась в Уральске и Петропавловске – по 0,2%, в Костанае и Павлодаре – по 0,6%, в Таразе – на 0,8%, а также в Талдыкоргане – на 1,1%.

Самый сильный рост цен зафиксирован в Алматы (на 1,7% за месяц), Кызылорде (на 0,9%) и Атырау (на 0,8%). В Астане цены выросли на 0,6%.

Где самые дорогие квартиры

Дороже всего обойдутся квартиры в Алматы. Средняя стоимость квадратного метра, которую устанавливают местные продавцы, равна 719 916 тенге. Следом по дороговизне идет вторичка в Астане – 476 004 тенге за "квадрат", а замыкает тройку лидеров Шымкент – 419 440 тенге.

Самые дешевые квартиры можно найти в Кызылорде – в среднем 238 790 тенге за квадратный метр.

Стоимость квадратных метров в городах Казахстана
Стоимость вторичного жилья. Источник: krisha.kz

В целом по стране цены, которые указывают продавцы жилья в своих объявлениях, с начала года снизились в среднем на 0,9%, а за год – на 0,6%.

Впрочем, даже так стоимость квартир остается для многих казахстанцев слишком высокой. Это, вкупе с дорогой, даже по мировом меркам, ипотекой приводит к недоступности жилья для населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2048999-kakie-tseny-na-kvartiry-ustanavlivayut-prodavtsy-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.