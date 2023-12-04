Какие цены на квартиры устанавливают продавцы в Казахстане

Цены на вторичное жилье в Казахстане сильно зависят от региона – они варьируются в среднем от 240 тыс. до 720 тыс. тенге за "квадрат". Где квартиры дороже, журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

В ноябре фиксировалось снижение цен на арендное жилье. В то же время стоимость самих квартир на вторичном рынке за месяц практически не изменилась.

"Осень оказалась очень стабильной в плане цен. Динамика за три месяца минимальная. Напомним, вторичка немного дорожала с января по март, затем с апреля по август дешевела. Осенью цены остановились: не было ни значительного роста, ни снижения. И в зиму рынок жилья вступает без резких перекосов", – сообщили аналитики.

Небольшое снижение цен на квадратные метры было зафиксировано в 6 из 17 городов, где проводилось исследование. В 11 городах они выросли и только в Шымкенте в ноябре наблюдалась нулевая динамика.

За месяц стоимость "квадратов" снизилась в Уральске и Петропавловске – по 0,2%, в Костанае и Павлодаре – по 0,6%, в Таразе – на 0,8%, а также в Талдыкоргане – на 1,1%.

Самый сильный рост цен зафиксирован в Алматы (на 1,7% за месяц), Кызылорде (на 0,9%) и Атырау (на 0,8%). В Астане цены выросли на 0,6%.

Где самые дорогие квартиры

Дороже всего обойдутся квартиры в Алматы. Средняя стоимость квадратного метра, которую устанавливают местные продавцы, равна 719 916 тенге. Следом по дороговизне идет вторичка в Астане – 476 004 тенге за "квадрат", а замыкает тройку лидеров Шымкент – 419 440 тенге.

Самые дешевые квартиры можно найти в Кызылорде – в среднем 238 790 тенге за квадратный метр.

Стоимость вторичного жилья. Источник: krisha.kz

В целом по стране цены, которые указывают продавцы жилья в своих объявлениях, с начала года снизились в среднем на 0,9%, а за год – на 0,6%.

Впрочем, даже так стоимость квартир остается для многих казахстанцев слишком высокой. Это, вкупе с дорогой, даже по мировом меркам, ипотекой приводит к недоступности жилья для населения.