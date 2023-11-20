Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сигареты в Казахстане становятся все дороже

Опубликовано:

Деньги и сигареты.
Деньги и сигареты. Фото: pixabay.com

Все больше казахстанцев отказывается от сигарет, при этом стоимость табачной продукции все равно растет – плюс 20% за год. Подробнее о росте цен узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действуют минимальные розничные цены на сигареты, которые регулярно повышаются. Так, например, с 1 июля стоимость одной пачки выросла на 60 тенге – до минимальных 710 тенге.

При этом табачная продукция дорожает и вне повышения порогов. Согласно данным ranking.kz, в октябре 2023 года цены на сигареты выросли на 2,1% за месяц и сразу на 20% за год.

В месячной динамике лидерами по росту цен оказались Акмолинская (плюс 4,8%), Костанайская (плюс 4%), и Атырауская (плюс 3,8%) области. Наименьшее месячное удорожание было зафиксировано в Павлодарской и Кызылординской областях: по 0,1% в каждом из регионов.

Что касается годового роста цен, то сильнее всего он ударил по карманам курильщиков Костанайской области – сразу плюс 27,9%.

Следом идут Западно-Казахстанская область (плюс 24,6%) и область Жетісу (плюс 23%). Меньше всего выросли цены в Кызылординской области (всего на 15,8%).

В Алматы подорожание составило 18% за год, в Астане – 21,5%, в Шымкенте – 21,6%.

Рост цен на сигареты
рост цен на сигареты. Инфографика: ranking.kz

Интересно, что на фоне роста цен все больше казахстанцев отказывается от сигарет. Если в 2022 году курильщики употребляли почти 12,4 тыс. штук в день, то в 2023 году эта цифра упала на 3,9%, до 11,9 тыс. штук в день.

Однако такое падение объясняется привычками курильщиков. То, что потребление упало, не значит, что люди бросили курить: они просто перешли на другие виды табачной продукции, например, на системы нагревания табака (рост за год 192,95%), или на трубки (плюс 2 316,1%).

В целом за год дневное потребление табачной продукции выросло на 0,4%, почти до 12,9 тыс. штук в день.

Потребление табачной продукции в Казахстане
Потребление табачной продукции в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Напомним, следующее плановое повышение минимальных цен на табачную продукцию в Казахстане произойдет 1 января 2024 года. Стоимость должна вырасти примерно на 60 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2046592-sigarety-v-kazahstane-stanovyatsya-vse-dorozhe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.