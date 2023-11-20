Сигареты в Казахстане становятся все дороже

Все больше казахстанцев отказывается от сигарет, при этом стоимость табачной продукции все равно растет – плюс 20% за год. Подробнее о росте цен узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действуют минимальные розничные цены на сигареты, которые регулярно повышаются. Так, например, с 1 июля стоимость одной пачки выросла на 60 тенге – до минимальных 710 тенге.

При этом табачная продукция дорожает и вне повышения порогов. Согласно данным ranking.kz, в октябре 2023 года цены на сигареты выросли на 2,1% за месяц и сразу на 20% за год.

В месячной динамике лидерами по росту цен оказались Акмолинская (плюс 4,8%), Костанайская (плюс 4%), и Атырауская (плюс 3,8%) области. Наименьшее месячное удорожание было зафиксировано в Павлодарской и Кызылординской областях: по 0,1% в каждом из регионов.

Что касается годового роста цен, то сильнее всего он ударил по карманам курильщиков Костанайской области – сразу плюс 27,9%.

Следом идут Западно-Казахстанская область (плюс 24,6%) и область Жетісу (плюс 23%). Меньше всего выросли цены в Кызылординской области (всего на 15,8%).

В Алматы подорожание составило 18% за год, в Астане – 21,5%, в Шымкенте – 21,6%.

рост цен на сигареты. Инфографика: ranking.kz

Интересно, что на фоне роста цен все больше казахстанцев отказывается от сигарет. Если в 2022 году курильщики употребляли почти 12,4 тыс. штук в день, то в 2023 году эта цифра упала на 3,9%, до 11,9 тыс. штук в день.

Однако такое падение объясняется привычками курильщиков. То, что потребление упало, не значит, что люди бросили курить: они просто перешли на другие виды табачной продукции, например, на системы нагревания табака (рост за год 192,95%), или на трубки (плюс 2 316,1%).

В целом за год дневное потребление табачной продукции выросло на 0,4%, почти до 12,9 тыс. штук в день.

Потребление табачной продукции в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Напомним, следующее плановое повышение минимальных цен на табачную продукцию в Казахстане произойдет 1 января 2024 года. Стоимость должна вырасти примерно на 60 тенге.