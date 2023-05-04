Минимальную стоимость сигарет планируют увеличить в Казахстане

Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

В Казахстане планируется очередное увеличение минимальных цен на табачную продукцию. О том, на сколько могут подорожать сигареты, узнали журналисты NUR.KZ.

Минимальная стоимость табачной продукции в Казахстане регулируются приказом "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком" и периодически повышается.

На данный момент в правительстве планируют в очередной раз пересмотреть ставки и увеличить их. Соответствующий проект изменений был подготовлен Министерством финансов РК и опубликован на портале "Открытые НПА".

На данный момент минимальная розничная цена на табачную продукцию составляет 650 тенге. С 1 июля текущего года ее планируют увеличить до 710 тенге. Эта ставка будет действовать до конца года, а с 1 января 2024 года будет увеличена до 770 тенге за пачку из 20 сигарет.

Авторы проекта считают, что такое повышение необходимо по следующим причинам:

увеличение ставки акцизов на 14% в текущем году;

в текущем году; рост цен на импортируемое сырье и материалы в среднем на 20% ;

; осложнение логистики сырья и компонентов табачных изделий;

инфляция, которая к концу 2022 года превысила 20%.

"Разработка проекта произведена для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий, содействия достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения", – отмечают в Министерстве финансов РК.

Также в ведомстве подчеркивают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

В то же время некоторые эксперты утверждают, что повышение минимальных цен на табачную продукцию не всегда является эффективным инструментом в борьбе с вредной привычкой – вместо того, чтобы бросить курить, казахстанцы просто начнут тратить больше денег.

Напомним, в четвертом квартале 2022 года расходы одной казахстанской семьи на табачные изделия выросли на 9,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019284-minimalnuyu-stoimost-sigaret-planiruyut-uvelichit-v-kazahstane/