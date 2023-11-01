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Молоко сильно подорожало в Казахстане

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Человек наливает молоко в стакан.
Стакан молока. Иллюстративное фото: pixabay.com

Молочные продукты сильно выросли в цене. Питьевое молоко подорожало на 20%, а консервированное – на 26,4% за год. Подробнее о росте цен журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

С начала года и по сентябрь в стране произвели молочных продуктов на 444,5 млрд тенге. Это сразу на 25% больше, чем было годом ранее. В натуральном выражении производство составило 444,1 тыс. тонн – это на 5,4% больше прошлогоднего показателя.

Однако растет не только производство, но и цены. Согласно данным аналитиков, молочные продукты за год подорожали в среднем на 16,1%. Для сравнения: по итогам сентября общая инфляция в Казахстане составила 11,8%.

Сильнее всего подорожало питьевое и консервированное молоко – на 20% и 26,4% соответственно. Кисломолочные продукты выросли в цене на 15,7%, кефир – на 17,5%, а сметана – на 16,6%.

Средняя стоимость йогуртов и творога за год увеличилась в среднем на 9,8% и 11,8% соответственно, а твердый сыр подорожал на 10,7%.

Рост цен на молочную продукцию
Рост цен на молочную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Самый сильный рост цен на "молочку" в сентябре зафиксирован в Западно-Казахстанской (на 24,7% за год) и Кызылординской (на 24,3%) областях. В Алматы они выросли на 9,9%, в Астане – на 11,4%, а в Шымкенте – на 11,2%.

Напомним, увеличение средней стоимости молочных продуктов в Казахстане фиксировалось и ранее. Например, в апреле 2023 года оно составило 26,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043525-moloko-silno-podorozhalo-v-kazahstane/

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