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Заявление по поводу бумажных 200 тенге сделали в Нацбанке

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Купюры номиналом 200 тенге лежат на кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Старые купюры в 200 тенге до сих пор находятся в обращении, однако некоторые продавцы отказываются их принимать. Как заявили в Национальном банке РК, за это им грозит административная ответственность.

В 2020 году Национальный банк РК ввел в оборот новую монету номиналом в 200 тенге. Одновременно с этим перестали выпускать новые аналогичные банкноты.

Тем не менее бумажные 200 тенге по-прежнему являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей на всей территории Республики Казахстан.

Другими словами, отказ продавца принять купюры номиналом 200 тенге является незаконным и влечет за собой ответственность, предусмотренную Административным кодексом РК.

Так, при первом отказе в приеме бумажной "двухсотки" предприниматель "отделается" лишь предупреждением, однако при повторном нарушении в течение года ему уже грозит штраф в размере от 5 до 25 месячных расчетных показателей, то есть от 17 250 до 86 250 тенге в 2023 году.

В Нацбанке отмечают, что хоть выпуск новых купюр номиналом в 200 тенге не осуществляется, у них нет срока завершения хождения. По мере естественного износа их изымают и замещают монетами того же номинала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2030256-prodavtsy-obyazany-prinimat-starye-bumazhnye-200-tenge-zayavili-v-natsbanke-kazahstana/

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