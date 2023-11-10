Почему Казахстан оказался в мировом топе по уровню домовладения

Среди стран с высокой долей частного владения жилой недвижимостью Казахстан вошел в топ-3 – 95% жилья находится в руках населения. Как рассчитывается этот рейтинг, читайте в материале NUR.KZ.

Уровень домовладения – это показатель того, насколько общий фонд жилой недвижимости в стране принадлежит частным владельцам (населению).

Как отмечается на сайте World Population Review, право собственности на жилье не всегда должно возникать в результате традиционной покупки или продажи. Так, во многих странах домовладение определяется как вновь построенное здание с намерением заселить его.

А в большинстве исследований считаются и унаследованные жилые помещения, что позволяет домовладению передаваться от одного поколения к другому.

Рейтинг домовладения

Согласно данным источника, мировым лидером по уровню домовладения оказался Лаос. Здесь 95,9% зданий в жилом районе находятся в частной собственности и только около 4% доступны для арендаторов.

Уровень домовладения в странах мира. Источник: World Population Review

На втором месте оказалась Румыния – уровень домовладения составил 95,3%.

При это Казахстан занял третье место в рейтинге с показателем 95% – именно такая доля жилья находится в частном владении в стране. Однако у этого рейтинга есть некоторые нюансы.

Действительно ли достаточно жилья в Казахстане

Данные исследования World Population Review основываются на информации, которая собирается из разных официальных источников. При этом их актуальность может отличаться в зависимости от страны.

Так, показатели Лаоса основаны на данных за 2015 год, а в Румынии – за 2021 год.

В свою очередь рейтинг Казахстана был присвоен на основе информации, актуальной на 2018 год. В то же время некоторые другие исследования указывают на наличие дефицита жилья в стране.

Например, согласно данным ООН, нормой по уровню обеспеченности жилой недвижимостью является показатель, равный 30 кв. м на одного человека. В Казахстане, по результатам за 2022 год, он достигает лишь 23,4 кв. м.

При этом регионами, наиболее обеспеченными жильем, являются:

Астана – здесь на одного жителя приходится 30,5 кв. м, что ближе всего к стандартам ООН;

Алматы – 29,1 кв. м на одного жителя;

Шымкент – 27,4 кв. м жилья;

Мангистауская область – 27,8 кв. м на человека.

А наибольший недостаток в жилой недвижимости испытывают жители областей Жамбылской (18,1 кв. м), Жетісу (18,9 кв. м) и Туркестанской (19,5 кв. м).

Таким образом, несмотря на то, что почти весь жилищный фонд в Казахстане находится в частных руках, проблема дефицита жилья для населения остается актуальной.

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