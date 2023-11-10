Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему Казахстан оказался в мировом топе по уровню домовладения

Опубликовано:

Мужчина и женщина выбирают земельный участок
Участок под индивидуальное жилищное строительство. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Среди стран с высокой долей частного владения жилой недвижимостью Казахстан вошел в топ-3 – 95% жилья находится в руках населения. Как рассчитывается этот рейтинг, читайте в материале NUR.KZ.

Уровень домовладения – это показатель того, насколько общий фонд жилой недвижимости в стране принадлежит частным владельцам (населению).

Как отмечается на сайте World Population Review, право собственности на жилье не всегда должно возникать в результате традиционной покупки или продажи. Так, во многих странах домовладение определяется как вновь построенное здание с намерением заселить его.

А в большинстве исследований считаются и унаследованные жилые помещения, что позволяет домовладению передаваться от одного поколения к другому.

Рейтинг домовладения

Согласно данным источника, мировым лидером по уровню домовладения оказался Лаос. Здесь 95,9% зданий в жилом районе находятся в частной собственности и только около 4% доступны для арендаторов.

Инфографика по странам мира
Уровень домовладения в странах мира. Источник: World Population Review

На втором месте оказалась Румыния – уровень домовладения составил 95,3%.

При это Казахстан занял третье место в рейтинге с показателем 95% – именно такая доля жилья находится в частном владении в стране. Однако у этого рейтинга есть некоторые нюансы.

Действительно ли достаточно жилья в Казахстане

Данные исследования World Population Review основываются на информации, которая собирается из разных официальных источников. При этом их актуальность может отличаться в зависимости от страны.

Так, показатели Лаоса основаны на данных за 2015 год, а в Румынии – за 2021 год.

В свою очередь рейтинг Казахстана был присвоен на основе информации, актуальной на 2018 год. В то же время некоторые другие исследования указывают на наличие дефицита жилья в стране.

Например, согласно данным ООН, нормой по уровню обеспеченности жилой недвижимостью является показатель, равный 30 кв. м на одного человека. В Казахстане, по результатам за 2022 год, он достигает лишь 23,4 кв. м.

При этом регионами, наиболее обеспеченными жильем, являются:

  • Астана – здесь на одного жителя приходится 30,5 кв. м, что ближе всего к стандартам ООН;
  • Алматы – 29,1 кв. м на одного жителя;
  • Шымкент – 27,4 кв. м жилья;
  • Мангистауская область – 27,8 кв. м на человека.

А наибольший недостаток в жилой недвижимости испытывают жители областей Жамбылской (18,1 кв. м), Жетісу (18,9 кв. м) и Туркестанской (19,5 кв. м).

Таким образом, несмотря на то, что почти весь жилищный фонд в Казахстане находится в частных руках, проблема дефицита жилья для населения остается актуальной.

Ранее мы рассказывали, какие ипотечные программы доступны неполным семьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045067-pochemu-kazahstan-okazalsya-v-mirovom-tope-po-urovnyu-domovladeniya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.