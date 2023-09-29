Прожиточный минимум немного снизился в Казахстане

Инфляция в стране замедлилась, а на этом фоне немного снизился и прожиточный минимум на душу населения. Какая сумма нужна, чтобы закрыть минимальные потребности в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Рост цен негативно влияет на уровень жизни казахстанцев. Ранее мы рассказывали о том, что в стране заметно выросло число малообеспеченных семей – тех, чьи доходы меньше регионального прожиточного минимума (ПМ).

Он кстати, по данным Бюро национальной статистики, в сентябре немного уменьшился и составил 52 806 тенге. Это может говорить о том, что в стране снизилась стоимость определенных товаров и услуг, а значит, стала меньше и сумма, необходимая среднестатистическому казахстанцу для того, чтобы закрыть свои минимальные потребности.

Впрочем, стоит отметить, что цифра уменьшилась незначительно – всего на 68 тенге (в августе ПМ составлял 52 874 тенге). То есть говорить о том, что это понижение кардинально повлияет на уровень жизни казахстанцев, не стоит.

К тому же прожиточный минимум на душу населения заметно отличается в зависимости от региона Казахстана, и в некоторых областях, наоборот, наблюдается его рост.

Так, например, в сентябре он вырос во всех трех главных городах Казахстана. В Алматы – с 55 962 до 56 071 тенге, в Шымкенте – с 50 429 до 51 525 тенге, а в Астане – с 59 522 до 60 084 тенге.

Также ростом отметились Мангистауская (с 66 562 до 66 700 тенге), Жамбылская (с 49 986 до 50 050 тенге), Атырауская (с 50 172 до 50 188 тенге), Туркестанская (с 46 802 до 47 028 тенге), Кызылординская (с 47 126 до 47 578 тенге) области, а также область Ұлытау (с 52 976 до 53 379 тенге).

Прожиточный минимум в сентябре 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Отметим, что прожиточный минимум – это сумма, необходимая для того, чтобы человек мог закрыть свои основные потребности, необходимые для минимального уровня жизнедеятельности. И чем она выше, тем дороже обходится проживание в регионе.

Этот показатель также используется для определения уровня бедности в регионах и при назначении адресной социальной помощи.