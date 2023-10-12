Повлияет ли ослабление тенге на стоимость жилья в Казахстане

Курс валют сильно влияет на многие аспекты жизни казахстанцев. Не стал исключением и рынок недвижимости – застройщики ожидают роста цен. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

По итогам сентября квартиры в новостройках подорожали на 1,5% за месяц. Средняя цена за квадратный метр находится в районе 493 705 тенге. Однако некоторые эксперты считают, что в дальнейшем стоимость жилья в Казахстане продолжит расти, и не последнюю роль в этом сыграет ослабление тенге.

Напомним, в сентябре казахстанская валюта сильно "просела" по отношению к доллару, рублю и евро.

Такая ситуация, по мнению президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, приведет к росту себестоимости из-за повышения цен на строительные материалы и оборудование. Помимо этого, изменения курса сказываются на стоимости сопутствующих строительству услуг ввиду необходимости увеличения заработных плат работников.

"Многие застройщики могут приостанавливать строительство новых объектов, а на строящиеся объекты вынужденно поднимать цены", – считает Микрюков.

Впрочем, в ассоциации считают, что резкого роста цен скорее всего не будет – стоимость квадратных метров будет повышаться на 0,1-0,5% в месяц.

При этом позиция руководителя агентства недвижимости Freedom Real Estate Ерлана Сундетбаева заметно отличается. Он считает, что сейчас главным образом на рост стоимости жилья влияют два фактора:

плановый спрос – покупатели, связанные с сельхоздеятельностью, в это время активно инвестируют в недвижимость;

снижение базовой ставки, которая может привести к тому, что кредиты, в том числе и жилищные, станут более доступны для населения.

"Если коммерческие банки решат снизить ставки по ипотекам на вторичку вслед за базовой ставкой, это даст существенный импульс к повышению цен", – считает Ерлан Сундетбаев.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако, как считает экономист Эльдар Шамсутдинов, влияние базовой ставки на стоимость квадратных метров довольно ограничено.

Главным образом сейчас цены на жилье растут из-за обилия льготных ипотечных программ. Впрочем, некоторые из них уже завершают свое действие, поэтому их влияние, по мнению эксперта, сегодня носит ограничительный характер.

"Сегодняшний набор факторов показывает смешанную картину. С одной стороны, новые инструменты стимулирования экономики создадут инфляционное давление и рост импорта, что негативно скажется на курсе.

С другой — растущие цены на нефть и редкоземы дают позитив. Проще говоря, если не произойдет ничего экстраординарного и кабмин не будет чрезмерно увлекаться стимулированием, то курс будет относительно стабилен", – считает Эльдар Шамсутдинов.

Таким образом, жилая недвижимость в ближайшие месяцы действительно может подорожать. Однако серьезных факторов, которые бы сильно ускорили рост цен, пока нет. Поэтому каждый казахстанец должен решить самостоятельно: приобретать жилье сейчас или подождать более благоприятного времени.