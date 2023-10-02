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30 лет независимости Казахстана

На сколько доллар, евро и рубль подорожали в Казахстане

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Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сентябре казахстанская валюта просела к доллару на 14,78 тенге, к евро – на 3,69 тенге, а к рублю – на 0,11 тенге. О курсах иностранных валют журналисты NUR.KZ узнали в Telegram-канале Data Hub.

Сентябрь оказался не самым удачным для казахстанской валюты. Ранее мы рассказали о том, что тенге подешевел сразу на 3,4% по отношению к доллару. Однако падение наблюдается и по отношению к другим основным иностранным валютам.

Как отмечают аналитики, такого падения не было как минимум с ноября 2022 года. Так, например, курс евро по итогам последнего месяца вырос на 3,69 тенгедо 503,51 тенге. Стоит отметить, что рост европейской валюты фиксируется уже четвертый месяца подряд.

Подорожал и российский рубль – на 0,11 тенге. Это произошло впервые за 8 месяцев. При этом еще в августе, по данным аналитиков, тенге укрепился к российской валюте на те же 0,11 тенге. На текущий момент курс рубля составляет 4,88 тенге.

Однако сильнее всего казахстанская валюта просела по отношению к доллару – на 14,78 тенге по итогам сентября. Официальная стоимость на сегодняшний день составляет 474,47 тенге за доллар.

Стоимость доллара в Казахстане
Официальный курс доллара. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить, что текущее падение может оказаться кратковременным. Ранее аналитики предполагали, что к концу года казахстанская валюта укрепится, а средняя стоимость доллара остановится в районе 455 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039122-naskolko-tenge-oslab-v-sentyabre/

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