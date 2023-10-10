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30 лет независимости Казахстана

Сколько стоят комнаты в общежитиях Казахстана

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Девушка живет в студентческом общежитии
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Общежитий в Казахстане на всех студентов не хватает, а стоимость одной комнаты доходит до 80 тыс. тенге в месяц. Сколько стоит проживание в "общаге", журналисты NUR.KZ узнали на портале Ranking.kz.

В Казахстане остро стоит проблема с нехваткой общежитий для иногородних студентов. Ранее в правительстве признали, что дефицит мест в "общагах" наблюдался последние 30 лет.

В стране действует 380 студенческих общежитий, которых не хватает, чтобы поселить всех нуждающихся в жилье. Так, например, за прошедший 2022-2023 учебный год в стране насчитывалось порядка 295,1 тыс. иногородних студентов, из которых около 118,1 тыс. нуждались в общежитии.

Однако в итоге места в "общаге" получили лишь 73,1 тыс. человек. То есть почти 45 тыс. студентов так и не смогли заселиться. Учитывая стоимость аренды, в том же Алматы, где насчитывается больше всего вузов, это могло сильно ударить по финансовому состоянию семей учащихся.

Количество иногородних студентов, оставшихся без места в общежитии
Количество иногородних студентов. Инфографика: ranking.kz

Сколько стоит комната в общежитии

Для среднестатистического студента комната в общежитии остается самым доступным вариантом для проживания. По данным аналитиков, месячная оплата за койко-место в студенческой "общаге" при университете в текущем году варьируется от 3 тыс. до 20 тыс. тенге.

Для сравнения: если учащийся выберет студенческий хостел, то в месяц ему придется отдавать от 30 до 60 тыс. тенге. Если же брать частные общежития и хостелы, то здесь алматинскому студенту нужно платить от 25 до 55 тыс. тенге за койко-место.

Аренда комнаты в частном общежитии Астаны и Алматы уже обойдется от 30 до 80 тыс. тенге в месяц. Если же говорить о квартирах, то здесь цены за съем "однушки" могут достигать 200 тыс. тенге – в Алматы и 160 тыс. тенге – в Астане.

Стоимость проживания в общежитиях Казахстана
Стоимость проживания в общежитиях Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Студенческое общежитие является самым доступным вариантом для проживания иногородних студентов, однако мест на всех не хватает. Поэтому иногда вузам приходится принимать неожиданные решения, например, заключать договоры с хостелами для расселения в них студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040301-skolko-stoyat-komnaty-v-obschezhitiyah-kazahstana/

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