Самая большая за последний год сумма была переведена из Казахстана за границу

В сентябре через системы международных денежных переводов из Казахстана было отправлено порядка 98,8 млрд тенге. Это самая большая за последний год сумма. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы сделать денежный перевод другому человеку, не обязательно иметь счет в банке. У казахстанцев есть альтернатива в виде систем международных денежных переводов (СМДП) – чтобы ими воспользоваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Согласно данным Национального банка РК, в августе за рубеж через такие системы было отправлено 240,1 тыс. транзакций почти на 98,8 млрд. тенге. В основном жители страны переводили деньги в Узбекистан (33,6 млрд тенге), Россию (22,4 млрд тенге) и Турцию (20,6 млрд тенге).

Также активно деньги уходили в Грузию, Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Азербайджан, Армению и Республику Корея.

Денежные переводы за границу. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что текущий показатель переводов за границу, по данным аналитиков Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, является самым высоким за последний год.

А по сравнению с прошлым месяцем переведенная посредством СМДП из Казахстана сумма выросла на 11,5%.

Денженые переводы через СМДП. Источник: Telegram-канал Data Hub

При этом через СМДП деньги поступали и из-за границы в Казахстан. Однако общая сумма поступивших средств в августе оказалась в 4,4 раза меньше, чем отправленных – 22,2 млрд тенге.

Деньги поступали из России (7,5 млрд тенге), Узбекистана (2,8 млрд тенге), США (2,4 млрд тенге), Республики Корея (2,3 млрд тенге) и Турции (1,5 млрд тенге). Всего была совершена 81 тыс. транзакций в Казахстан.

Денежные переводы из-за границы. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что и месяцем ранее разница между отправленными и поступившими суммами была достаточно велика. Так, в августе через СМДП из Казахстана ушло 88,6 млрд тенге, а пришло 24,1 млрд тенге.

В годовом разрезе текущий объем поступивших средств почти на 69% меньше показателя августа прошлого года – тогда, по данным Нацбанка, в страну пришло порядка 71,4 млрд тенге.

Таким образом, суммы поступивших в страну переводов уже не являются рекордными, как это было в прошлом году, и постепенно возвращаются к своим прежним показателям – в феврале прошлого года в страну пришло лишь 17,973 млрд тенге.