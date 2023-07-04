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Стоимость жизни в Алматы, Астане и мировых мегаполисах сравнили аналитики

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Деньги в тарелке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы и Астана попали в рейтинг городов по стоимости жизни. На сколько дорогая жизнь в двух главных городах Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Аналитики Numbeo подготовили рейтинг в котором сравнили стоимость жизни в 549 городах мира. В нем были использованы сразу несколько показателей, по которым сравнивались города, например, стоимость аренды жилья, цены на рынках и в ресторанах, а также покупательная способность жителей.

За "идеал" аналитики решили взять Нью-Йорк, который в 2023 году обогнал по стоимости жизни китайский Гонконг, поэтому в рейтинге у этого американского города по всем показателям ровно 100 баллов.

В индекс стоимости жизни попали и два главных города Казахстана: Астана и Алматы. Столица оказалась на 446 месте – между вьетнамским Ханоем и южноафриканским Кейптауном.

Астана набрала 35 баллов в индексе стоимости жизни – это значит, что примерно на 65% жизнь дешевле, чем в Нью-Йорке. В индексе стоимости аренду у нее 12,6 баллов (на 87,4% дешевле, чем в Нью-Йорке), а по стоимости продуктов питания столица набрала 30,9 баллов (на 69,1% дешевле).

Впрочем, несмотря на "дешевизну", главный город Казахстана набрал лишь 39,1 балла в индексе покупательной способности граждан – это говорит о том, что среднестатистический астанчанин может себе позволить на 60,9% меньше товаров и услуг, чем житель Нью-Йорка.

Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы оказался в этом рейтинге чуть выше – на 443 месте. Южная столица также набрала 35 баллов в индексе стоимости жизни, но при этом получила сразу 20,3 балла в индексе по стоимости арендной платы, что даже больше, чем набрала Москва – 19,9 балла.

Однако Алматы обогнала по стоимости аренды не только столицу России, но и, например, немецкий Лейпциг (19,8 балла) и сербский Белград (20,2 балла).

При этом, стоит отметить, что покупательная способность среднестатистического алматинца уступает жителям всех этих городов. Так, Алматы в рейтинге получил 31,4 балла. У Москвы этот показатель равен 55,9 балла, у Лейпцига – 90,1 балла, а у Белграда 33,9 балла.

Напомним, стоимость арендного жилья в Алматы сильно выросла летом и осенью 2022 года. Несмотря на постепенное снижение цен, аренда до сих пор остается самой дорогой в стране.

Первое место в рейтинге получил город Гамильтон на Бермудских островах. Здесь стоимости жизни на 40,4% выше, чем в Нью-Йорке, а продукты питания в среднем дороже на 44,1%. При этом покупательная способность среднестатистического жителя Гамильтона на 25,7% ниже, чем у ньюйоркца.

На первом месте по покупательной способности оказался город Дуглас на острове Мэн. Здесь жители в среднем могут себе позволить на среднюю зарплату на 58,3% больше товаров и услуг, чем среднестатистический житель Нью-Йорка.

Стоит отметить, что данные, которые привели аналитики Numbeo, актуальны именно на середину 2023 года. Напомним, средняя зарплата в Казахстане по итогам 1 квартала установилась в районе 340 тыс. тенге, однако для рейтинга использовалась не она, а ее "чистое" значение, то есть та сумма, которая получается после вычета всех взносов, налогов и отчислений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027465-dorogaya-arenda-i-nizkie-dohody-stoimost-zhizni-v-almaty-i-mirovyh-stolitsah-sravnili-analitiki/

Автор: Илья Манаев
Стоимость жизни в Алматы, Астане и мировых мегаполисах сравнили аналитики

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