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Какие зарплаты получают казахстанцы в разных районах Астаны, Алматы и Шымкента

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Девушка считает деньги, сидя за компьютером
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мегаполисах Казахстана, Астане, Алматы и Шымкенте, средняя зарплата различается в зависимости от района. Разница составляет десятки и даже сотни тысяч. Со статистикой ознакомились журналисты NUR.KZ.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане во втором квартале 2023 года составила 365 502 тенге.

Отметим, что этот показатель рассчитывается на основе официальных доходов с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и обязательных платежей. В статистику не входят малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

При этом средняя зарплата различается в зависимости от вида экономической деятельности и региона. Даже в разных районах одного города может быть замечено сильное различие. В частности, это касается крупных мегаполисов страны.

Сколько получают в разных районах Астаны

Например, в Астане, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), среднемесячная заработная плата составила 467 121 тенге. Больше всего получают работники компаний, расположенных в районе Есиль – в среднем 577 549 тенге.

В остальных частях мегаполиса зарплаты ниже средней. На втором месте оказался район Алматы, средняя зарплата в котором составила 418 826 тенге, на третьем – Сарыарқа (390 757 тенге), а на четвертом – Байқоңыр (355 877 тенге).

Напомним, что в Астане также формируется новый район. Он пока не вошел в статистику БНС.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Астане
Среднемесячная номинальная заработная плата в Астане. Инфографика: NUR.KZ

Какие средние зарплаты в Алматы

В Алматы средняя заработная плата составляет 420 380 тенге. В зависимости от части города этот показатель может отличаться более чем в полтора раза. Например, больше всех в среднем получают работники в Медеуском районе – 537 022 тенге. А меньше всех – в Жетысуском (313 173 тенге).

Между ними расположились Бостандыкский (453 953 тенге), Алмалинский (412 582 тенге), Турксибский (389 073 тенге), Наурызбайский (336 998 тенге), Алатауский (317 153 тенге) и Ауэзовский (316 032 тенге) районы.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Алматы
Среднемесячная номинальная заработная плата в Алматы. Инфографика: NUR.KZ

Какая разница между средними зарплатами в Шымкенте

Средняя зарплата в Шымкенте между тем составила 290 858 тенге.

Выше городского показатели среднемесячной номинальной заработной платы одного работника за исключением малых предприятий в Абайском (315 966 тенге) и Аль-Фарабийском (295 880 тенге) районах, а ниже – в Енбекшиказахском (275 747 тенге) и Каратауском (264 618 тенге).

Отметим, что по новому району Тұран статистики еще нет.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Шымкенте
Среднемесячная номинальная заработная плата в Шымкенте. Инфографика: NUR.KZ

Напомним, что в мегаполисах страны, включая столицу, не самые высокие зарплаты. В Казахстане есть города, где среднемесячные доходы работников намного выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2038032-kakie-zarplaty-poluchayut-rabotniki-v-raznyh-rayonah-astany-almaty-i-shymkenta/

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