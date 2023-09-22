Какие зарплаты получают работники в городах Казахстана

Уровень средних зарплат может существенно отличаться в зависимости от города проживания. Как оказалось, больше всех зарабатывают в Жанаозене – 785 тыс. тенге. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Согласно данным Национального бюро статистики, за второй квартал 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 365 502 тенге.
При этом в некоторых городах показатель был либо намного ниже, либо вовсе в два раза выше. А среди лидеров не оказалось ни одного мегаполиса.
Напомним, что более точную информацию о реальных доходах населения отражает медианная заработная плата – она составила 240 779 тенге во втором квартале текущего года.
Города с самой высокой зарплатой
Лидером среди городов Казахстана по уровню средней номинальной зарплаты оказался Жанаозен, расположенный в Мангистауской области – здесь жители в среднем получают 785 174 тенге в месяц.
На втором месте оказался административный центр Атырауской области – город Атырау, где во втором квартале 2023 года один работник в среднем получал 588 129 тенге.
Третье место со средней зарплатой в 565 561 тенге занял Сатпаев, расположенный в области Ұлытау. При этом в ее областном центре – Жезказгане – средний оклад оказался лишь на уровне 477 031 тенге.
В Актау (административный центр Мангистауской области) средняя зарплата во втором квартале достигала 515 400 тенге. В других городах, включая республиканского значения, показатели по ежемесячному окладу не смогли превысить отметку в 500 тыс. тенге.
Где зарабатывают меньше всего
Среди антилидеров по уровню зарплат оказались следующие города Казахстана:
- Приозерск (Карагандинская область) – в среднем местные работники во втором квартале 2023 года получали 235 109 тенге в месяц;
- Кентау (Туркестанская область) – 245 242 тенге;
- Аркалык (Костанайская область) – 250 260 тенге в среднем.
При этом Шымкент, который относится к мегаполисам, по уровню средней зарплаты во втором квартале 2023 года также не смог преодолеть отметку в 300 тыс. тенге. Так, жители крупнейшего по площади города страны получали 290 858 тенге.
Где доходы снизились
В целом доходы жителей большинства городов выросли по сравнению с первым кварталом текущего года. При этом в некоторых из них рост был существенный. Например, в Байконуре, расположенном в Кызылординской области, средняя зарплата увеличилась с 266 310 до 376 669 тенге.
Однако есть и те населенные пункты, в которых зафиксировано снижение данного показателя.
Так, отрицательная динамика замечена в следующих городах:
- Усть-Каменогорск (административный центр Восточно-Казахстанской области) – в первом квартале средняя зарплата составляла 351 348 тенге, но во втором она снизилась до 342 859 тенге;
- Экибастуз (Павлодарская область) – с 380 674 до 373 071 тенге;
- Жанаозен – с 817 067 до 785 174 тенге;
- Атырау – средний оклад уменьшился с 610 033 до 588 129 тенге;
- Курчатов (область Абай) – с 290 930 до 271 449 тенге.
Напомним, что ранее в Нацбанке заявили об ухудшении материального положения казахстанцев за последние годы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037536-kakie-zarplaty-poluchayut-rabotniki-v-gorodah-kazahstana/