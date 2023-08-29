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Застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков, назвали в акимате Астаны

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Кран поднимает блоки
Строительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков в Астане, был опубликован сегодня на официальном сайте акимата столицы.

"Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков", говорится в сообщении ведомства.

В акимате предупредили, что все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования и т.д.) в указанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 КоАП РК, а также статье 214 УК РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, можно посмотреть здесь.

Ранее в акимате публиковали список недобросовестных застройщиков – ряд компаний не имеет необходимых документов для строительства объектов. В ведомстве отметили, были поданы десятки обращений в судебные органы на приостановление строительно-монтажных работ и снос.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что, согласно закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве" от 7 апреля 2016 года, долевое участие в жилищном строительстве – это отношения сторон, основанные на договоре о долевом участии в жилищном строительстве.

Простыми словами: вы платите деньги, а вам строят и передают жилье.

Дольщик – физическое лицо (за исключением временно пребывающих иностранцев) или юридическое лицо, заключившее договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в жилом доме (жилом здании).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034482-zastroyschikov-kotorye-ne-imeyut-prava-privlekat-dengi-dolschikov-nazvali-v-akimate-astany/

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