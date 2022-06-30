Суд обязал застройщика вернуть 9,3 млн тенге обманутым дольщикам в Нур-Султане

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Прокурор района Есиль города Нур-Султана подал иск в интересах дольщиков, вложивших средства в строительство одного из ЖК. Иск был удовлетворен, и теперь застройщик должен вернуть полученные деньги, сообщается на официальной странице столичного суда.

Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султана рассмотрел иск прокурора района Есиль в интересах ЖСК о расторжении договоров и взыскании суммы.

Как отметили представители суда, с 2015 по 2017 годы члены ЖСК "ROYAL CITY BUILD" заключали договоры купли-продажи, а также договоры инвестирования в строительство с застройщиками для приобретения недвижимости в жилом комплексе.

Строительство объекта должно было быть завершено еще в I квартале 2016 года.

"Договорами определена обязанность застройщиков – по окончании строительства передать членам ЖСК квартиры в построенном ЖК.

В свою очередь в целях исполнения договорных обязательств пайщики внесли денежные средства на общую сумму 9 300 000 тенге.

Однако к установленному сроку строительство ЖК застройщиками не завершено, квартиры пайщикам не переданы", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что приговором суда от 28 февраля 2022 года руководитель застройщика был осужден за мошенничество.

Теперь прокурор обратился с иском в интересах дольщиков на основании ходатайства председателя ЖСК.

"В суде установлено, что во исполнение договорных обязательств пайщиками внесены денежные средства, что подтверждается приходно-кассовыми ордерами, а также банковскими платежными поручениями, соответственно, со стороны дольщиков обязательства исполнены.

Вместе с тем строительство ЖК до настоящего времени не завершено, работа в объекте застройщиком не ведется.

Таким образом, застройщиком нарушены существенные условия договора", – добавили представители судебного органа.

Подчеркивается, что нарушения ответчиками своих обязательств "имеют явные признаки и дополнительной правовой ревизии не требуют".

На основании этого, как отметили в суде, требование о взыскании внесенной суммы в пользу ЖСК предъявлено обоснованно. Иск прокурора был удовлетворен полностью.

Решение в законную силу не вступило.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976400-sud-obyazal-zastroyschika-vernut-93-mln-tenge-obmanutym-dolschikam-v-nur-sultane/