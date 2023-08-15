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Презентацию цифрового тенге провел Нацбанк

Опубликовано:

Банкноты и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители Нацбанка презентовали цифровой тенге и рассказали, чем он будет отличаться от обычного безналичного расчета. Об этом сообщается на официальном сайте Высшей аудиторской палаты.

Презентацию проекта реализации цифрового тенге провел зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов. Они рассказали о тестировании цифрового тенге и о том, чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения.

Так, сообщается, что целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, а также адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам.

По словам Бинура Жаленова, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно.

"Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета.

Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства", – подчеркивают специалисты.

Сейчас Нацбанк проводит исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, а также финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

Внедрение цифрового тенге в Казахстане

Напомним, что в мае 2021 года Нацбанк сообщил о планах по внедрению цифрового тенге, который будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения.

Позже был запущен пилотный проект, о результатах которого стало известно в декабре 2021 года.

Сообщалось, что цифровой тенге будет храниться у пользователя в цифровом кошельке в виде единиц учета (токенов) на мобильном устройстве, на компьютере или другом носителе, что обеспечит полный контроль над своими деньгами.

При этом оплачивать покупки можно цифровыми деньгами и при отсутствии доступа к интернету, как у покупателя, так и у продавца.

В начале ноября прошлого года мы писали о том, как цифровой тенге может повлиять на пособия казахстанцев.

В декабре 2022 года в Нацбанке рассказывали о результатах внедрения цифрового тенге. Сообщалось о завершении второй фазы пилотного проекта "Цифровой тенге", в рамках которой была подтверждена технологическая реализуемость основных бизнес-требований, предъявляемых к платформе цифрового тенге.

При этом согласно дорожной карте внедрения цифрового тенге, после второй фазы начнется более масштабное тестирование новой платформы, которое будет проходить с января 2023 года по декабрь 2024 года.

Последняя стадия подразумевает добавление новых участников к платформе, а также создание новых сервисов, которые смогут работать с цифровым тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032506-prezentatsiyu-tsifrovogo-tenge-provel-natsbank/

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