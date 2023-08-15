Презентацию цифрового тенге провел Нацбанк
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Представители Нацбанка презентовали цифровой тенге и рассказали, чем он будет отличаться от обычного безналичного расчета. Об этом сообщается на официальном сайте Высшей аудиторской палаты.
Презентацию проекта реализации цифрового тенге провел зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов. Они рассказали о тестировании цифрового тенге и о том, чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения.
Так, сообщается, что целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, а также адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам.
По словам Бинура Жаленова, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно.
"Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета.
Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства", – подчеркивают специалисты.
Сейчас Нацбанк проводит исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, а также финансовую стабильность и рынок платежных услуг.
Внедрение цифрового тенге в Казахстане
Напомним, что в мае 2021 года Нацбанк сообщил о планах по внедрению цифрового тенге, который будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения.
Позже был запущен пилотный проект, о результатах которого стало известно в декабре 2021 года.
Сообщалось, что цифровой тенге будет храниться у пользователя в цифровом кошельке в виде единиц учета (токенов) на мобильном устройстве, на компьютере или другом носителе, что обеспечит полный контроль над своими деньгами.
При этом оплачивать покупки можно цифровыми деньгами и при отсутствии доступа к интернету, как у покупателя, так и у продавца.
В начале ноября прошлого года мы писали о том, как цифровой тенге может повлиять на пособия казахстанцев.
В декабре 2022 года в Нацбанке рассказывали о результатах внедрения цифрового тенге. Сообщалось о завершении второй фазы пилотного проекта "Цифровой тенге", в рамках которой была подтверждена технологическая реализуемость основных бизнес-требований, предъявляемых к платформе цифрового тенге.
При этом согласно дорожной карте внедрения цифрового тенге, после второй фазы начнется более масштабное тестирование новой платформы, которое будет проходить с января 2023 года по декабрь 2024 года.
Последняя стадия подразумевает добавление новых участников к платформе, а также создание новых сервисов, которые смогут работать с цифровым тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032506-prezentatsiyu-tsifrovogo-tenge-provel-natsbank/