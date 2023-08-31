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30 лет независимости Казахстана

Социальный сахар дешевеет, а рафинад сильно дорожает в Казахстане

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Сахар взвешивают на весах
Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане наблюдается двоякая ситуация с сахаром. Социальный сахар дешевеет, а вот рафинад, наоборот, дорожает. При этом, как отмечает портал EnergyProm, сахарные заводы снижают производство.

За январь-июль 2023 года казахстанские заводы произвели 174,9 тыс. тонн сахара и патоки. Это сразу на 7,4% меньше прошлогоднего показателя.

С другой стороны сильно растет импорт. Как отмечают аналитики, за первую половину 2023 года в Казахстан завезли 278,8 тыс. тонн продукта – это почти на треть больше, чем было за тот же период 2022 года. Главными поставщиками сахара являются Россия и Бразилия.

Казахстан больше импортирует сахар, чем производит его
Производство и импорт сахара. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне в Казахстане наблюдается противоречивая ситуация с ценами на сахар. По итогам июля он подешевел на 1,1% за месяц и теперь он стоит на 16,1% дешевле, чем годом ранее. При этом, в июле прошлого года наблюдался рост в 86,6%.

Однако если рассматривать изменение цен в отдельных товарных категориях, то окажется, что дешевеет только социальный сахар-песок (на 17,4% за год), а вот рафинад, наоборот, по итогам июля подорожал на 18,8% за год.

Сахар-песок дешевеет, а сахар-рафинад, наоборот, дорожает
Изменение цен на сахар в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

При этом, ранее стало известно, что казахстанский сахар по себестоимости выходит дороже, чем российский и отечественные производители в основном "работают на склады". Однако дефицита, который возник в 2022 году, не ожидается. Тем не менее, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин не отрицает в будущем возможного роста цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034667-sotsialnyy-sahar-desheveet-a-rafinad-silno-dorozhaet-v-kazahstane/

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