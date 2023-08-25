"Относится к конфиденциальной информации": глава Нацбанка отказался озвучить свою зарплату

Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

Сегодня глава Национального банка Галымжан Пирматов на брифинге высказался о своей заработной плате, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили Галымжана Пирматова назвать размер своей заработной платы и своих заместителей.

"Насколько я понимаю, зарплата членов правления Нацбанка устанавливается правлением по согласованию с президентом и относится к конфиденциальной информации. И я не имею права ее разглашать", – заявил в ответ глава Нацбанка.

Напомним, в феврале прошлого года Галымжан Пирматов возглавил Национальный банк Казахстана.

Между тем размер своей заработной платы в конце июня прошлого года озвучил глава Минфина Ерулан Жамаубаев. По его словам, размер его зарплаты на тот момент составлял 1,5 млн тенге.

Позже он рассказал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге. При этом все зависит, по его словам, от стажа и квалификации.

А в июне текущего года Жамаубаев сообщил, на сколько выросла его зарплата за совмещение постов зампремьер-министра и министра финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034005-otnositsya-k-konfidentsialnoy-informatsii-glava-natsbanka-otkazalsya-ozvuchit-svoyu-zarplatu/