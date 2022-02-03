Галымжан Пирматов возглавил Нацбанк Казахстана

Галымжан Пирматов. Фото: kaptechnology.kazatomprom.kz

Галымжан Пирматов официально возглавил Национальный банк Казахстана. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Пирматова Галымжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в указе.

Согласно информации на официальном сайте "Казатомпрома", Галымжан Олжаевич родился в 1972 году.

В 1993 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности "Механика, прикладная математика", в 1995 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, получив степень магистра делового администрирования.

В 2001 году окончил Atkinson Graduate School of Management, Willamette University. Ему была присуждена степень магистра делового администрирования.

В разные годы занимал должности финансового директора СП "Алтын-Тас", директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management, директора департамента инвестиционного банкинга АО "Народный Банк".

Кроме того, занимал посты вице-министра экономики и бюджетного планирования Казахстана, вице-президента по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром", президента компании Cameco Kazakhstan, заместителя председателя Нацбанка РК.

До августа 2021 года Пирматов руководил нацкомпанией "Казатомпром".

Напомним, ранее депутаты сената единогласно поддержали кандидатуру Пирматова на пост председателя Нацбанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954372-galymzhan-pirmatov-vozglavil-natsbank-kazahstana/