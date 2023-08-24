Лекарства продолжают дорожать в Казахстане

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

В Казахстане продолжают фиксировать рост цен на фармацевтические препараты. О том, какие лекарства подорожали сильнее всего, рассказал портал EnergyProm.

По итогам июля фармацевтическая продукция в Казахстане подорожала на 0,2% за месяц и сразу на 10,8% за год. Напомним, месяцем ранее стало известно, что наша страна является одним из лидеров в ЕАЭС по темпам роста цен на лекарства. Средняя стоимость медикаментов продолжает расти до сих пор.

В региональном разрезе сильнее всего медицинские препараты подорожали в Алматы – сразу на 18% за год. Следом идет область Ұлытау – 15,4%, а на третьем месте оказалась Карагандинская область – 14,9%.

Наименьший годовой рост цен был отмечен в области Жетісу – всего 5,9% за год. В Астане цены выросли на 10,6%, а в Шымкенте – на 11,5%.

Рост цен на лекарства. Инфографика: energyprom.kz

Какие лекарства сильнее всего выросли в цене

Среди фармацевтической продукции, цены на которую фиксирует Бюро национальной статистики, в месячной динамике сильнее всего подорожал парацетамол – на 2,4%. Далее идет "Эссенциале форте Н" – на 1,6%, капли "Фенистил Нью" – на 1,3%, "Энап" – на 0,9%, активированный уголь – на 0,7%.

При этом немного подешевели ацикловир (на 0,7%), азитромицин и "Ингавирин" (на 0,6%), "Смекта" (на 0,5%) и некоторые другие препараты.

В годовом разрезе рост цен оказался значительно сильнее. Так, например, парацетамол за год стал дороже сразу на 58,2%, йод подорожал на 29,9%, а спрей "Аквалор Форте" вырос в цене на 28,3%.

Также отметились сильным ростом цен амброксол (на 21,5%), ацетилсалициловая кислота (на 18%), активированный уголь (на 17,8%) и капли "Ксимелин" (на 14,8%). Напомним, общая инфляция по итогам июля в стране установилась на уровне 14%.

Какие лекарства подорожали сильнее всего в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Одной из причин сильного роста цен может являться импортозависимость Казахстана в сфере фармацевтической продукции. Так, по итогам 6 месяцев 2023 года в страну было завезено 13,9 тыс. тонн медикаментов на общую сумму 694,2 млн долларов.

Больше всего медикаментов импортировано из России – 2,9 тыс. тонн на 40,9 млн долларов. Следом идут Китай – 2,2 тыс. тонн, Германия – 1,3 тыс. тонн, а также Индия – 1,2 тыс. тонн.

Помимо этого в первом полугодии в Казахстан завезли заметные объемы медикаментов из Беларуси и Украины: 609,9 и 413,3 тонны соответственно.

Откуда завозят лекарства в Казахстан. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, в Казахстане действует государственное регулирование цен на многие лекарства и медицинские изделия, однако с 2023 года от данной нормы постепенно начали отказываться.

К 2026 году планируется оставить госрегулирование только на лекарства, закупаемые для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033761-lekarstva-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/