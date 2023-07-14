Парацетамол и другие лекарства сильно дорожают в Казахстане

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Несмотря на госрегулирование цен на лекарства, они сильно подорожали в Казахстане. Как отмечает EnergyProm, страна является одним из лидеров по росту цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В Казахстане государство регулирует цены на многие лекарства и медицинские изделия – в списке более 6 тыс. наименований. Тем не менее цены на них продолжают расти.

По данным аналитиков, к маю 2023 года рост цен на медикаменты в стране составил 11%. Это один из самых высоких показателей в Евразийском экономическом союзе. Более сильное подорожание было зафиксировано лишь в Кыргызстане (16,1%).

В России и Беларуси, которые являются поставщиками фармпрепаратов для Казахстана, удорожание было не таким заметным. Рост цен там составил всего 3% и 0,8% соответственно.

Напомним, Казахстан обгоняет страны-участницы ЕАЭС и по общей инфляции.

Рост цен на лекарства в странах-участницах ЕАЭС. Инфографика: energyprom.kz

Что сильнее всего подорожало из лекарств

При этом рост цен на многие медицинские препараты в Казахстане значительно выше, чем общереспубликанский показатель.

Так, например, сильнее всего в мае подорожал парацетамол (жаропонижающее средство) – на 43,3% за год. Следом идет йод – 32,2%, а на третьем месте оказался спрей для промывания носа "Аквалор форте", который подорожал на 28,4%.

Также сильно выросла средняя стоимость Ацикловира (на 25,4%), Амброксола (на 22,9%) и даже активированного угля (на 21,7%).

Из 30 лекарств, цены на которые отслеживаются специалистами Бюро национальной статистики, почти у трети стоимость выросла более чем на 11%. Единственным исключением стал препарат "Канефрон Н", используемый для лечения заболеваний почек – эти таблетки за год подешевели на 5,3%.

Какие лекарства подорожали сильнее всего в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что с 2023 года Казахстан постепенно начал отказываться от государственного регулирования цен на медикаменты.

Как отмечают аналитики, с 10 января этого года в розничной торговле уже не регулируются цены на 376 наименований лекарств – в основном это витамины, гомеопатические препараты и лекарства для лечения несложных заболеваний.

В течение 2023-2024 годов отменят регулирование в оптовой и розничной торговле на остальные безрецептурные препараты, а в 2024-2025 годах – и на лекарства по рецепту.

В итоге, к 2026 году в Казахстане госрегулирование будет существовать только на лекарства, закупаемые для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как будут меняться цены в аптеках, когда государство отпустит их в "свободное плавание", станет известно позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028667-paratsetamol-i-drugie-lekarstva-silno-dorozhayut-v-kazahstane/