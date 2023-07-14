Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Парацетамол и другие лекарства сильно дорожают в Казахстане

Опубликовано:

Тенге лежат среди лекарств и медицинских изделий
Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Несмотря на госрегулирование цен на лекарства, они сильно подорожали в Казахстане. Как отмечает EnergyProm, страна является одним из лидеров по росту цен в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В Казахстане государство регулирует цены на многие лекарства и медицинские изделия – в списке более 6 тыс. наименований. Тем не менее цены на них продолжают расти.

По данным аналитиков, к маю 2023 года рост цен на медикаменты в стране составил 11%. Это один из самых высоких показателей в Евразийском экономическом союзе. Более сильное подорожание было зафиксировано лишь в Кыргызстане (16,1%).

В России и Беларуси, которые являются поставщиками фармпрепаратов для Казахстана, удорожание было не таким заметным. Рост цен там составил всего 3% и 0,8% соответственно.

Напомним, Казахстан обгоняет страны-участницы ЕАЭС и по общей инфляции.

Рост цен на медикаменты в странах ЕАЭС. В Казахстане цены выросли на 11% за год.
Рост цен на лекарства в странах-участницах ЕАЭС. Инфографика: energyprom.kz

Что сильнее всего подорожало из лекарств

При этом рост цен на многие медицинские препараты в Казахстане значительно выше, чем общереспубликанский показатель.

Так, например, сильнее всего в мае подорожал парацетамол (жаропонижающее средство) – на 43,3% за год. Следом идет йод – 32,2%, а на третьем месте оказался спрей для промывания носа "Аквалор форте", который подорожал на 28,4%.

Также сильно выросла средняя стоимость Ацикловира (на 25,4%), Амброксола (на 22,9%) и даже активированного угля (на 21,7%).

Из 30 лекарств, цены на которые отслеживаются специалистами Бюро национальной статистики, почти у трети стоимость выросла более чем на 11%. Единственным исключением стал препарат "Канефрон Н", используемый для лечения заболеваний почек – эти таблетки за год подешевели на 5,3%.

Рост цен на треть лекарств обгоняет общереспубликанский показатель.
Какие лекарства подорожали сильнее всего в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что с 2023 года Казахстан постепенно начал отказываться от государственного регулирования цен на медикаменты.

Как отмечают аналитики, с 10 января этого года в розничной торговле уже не регулируются цены на 376 наименований лекарств – в основном это витамины, гомеопатические препараты и лекарства для лечения несложных заболеваний.

В течение 2023-2024 годов отменят регулирование в оптовой и розничной торговле на остальные безрецептурные препараты, а в 2024-2025 годах – и на лекарства по рецепту.

В итоге, к 2026 году в Казахстане госрегулирование будет существовать только на лекарства, закупаемые для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как будут меняться цены в аптеках, когда государство отпустит их в "свободное плавание", станет известно позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028667-paratsetamol-i-drugie-lekarstva-silno-dorozhayut-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.