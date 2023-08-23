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30 лет независимости Казахстана

Казахстан оказался одной из самых дорогих для жизни стран СНГ

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Женщина высыпает монеты из банки
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рейтинге по стоимости жизни Казахстан обогнал почти все страны Содружества независимых государств (СНГ). О том, на сколько отличаются казахстанские цены от мировых, рассказал портал Finprom.

Аналитики составили рейтинг стран мира по стоимости жизни. В прошлый раз они сравнили цены в Алматы и Астане, и в других мировых мегаполисах. Сравнение оказалось не совсем в пользу главных городов Казахстана.

В этот раз анализу подверглись целые страны. В получившемся рейтинге Казахстан занял 91 место среди 140 стран-участниц.

За стандарт аналитики взяли цены и зарплаты в американском городе Нью-Йорк, который получил по всем показателям по 100 баллов. Соответственно, если дело касается цен, то чем выше показатель – тем дороже жизнь.

На сколько дорогая жизнь в Казахстане

Так, например, в общем индексе стоимости жизни Казахстан набрал 25,4 балла. Это значит, что стоимость потребительских товаров и аренды жилья в стране на 74,6% ниже, чем в Нью-Йорке.

При этом наша страна проигрывает американскому мегаполису по покупательной способности – в рейтинге Казахстану дали лишь 33,1 балла. Буквально это означает, что среднестатистический казахстанец на свою зарплату приобретет на 66,9% меньше товаров и услуг, чем житель Нью-Йорка.

Также стоит отметить, что среди стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ), Казахстан оказался почти в самом верху рейтинга. То есть жизнь здесь дороже, чем в соседних странах.

Так, например, в индексе по стоимости жизни Россия получила 21,3 балла, а Беларусь – 23,4 балла. При этом обе эти страны обогнали Казахстан по индексу покупательной способности – 40,2 и 35,9 балла соответственно.

Исключением среди стран СНГ стала Армения – она обогнала Казахстан в индексе стоимости жизни и получила 34,2 балла, при этом уступая нашей стране и в индексе покупательной способности – 28 баллов.

Стоимость жизни в разных странах мира.
Рейтинг стран мира по стоимости жизни. Инфографика: finprom.kz

В рейтинге по индексу стоимости жизни Армения заняла 57 место, Беларусь – 98 место, Молдова – 101 место, Россия – 110 место, Кыргызстан – 111 место, Украина – 114 место, Азербайджан – 119 место, а Узбекистан – 125 место.

Самая дорогая жизнь оказалась в Бермудах. Страна получила сразу 118,2 балла в индексе стоимости жизни, то есть сразу на 18,2 балла больше, чем у Нью-Йорка. При этом сильно проигрывает американскому городу в индексе покупательной способности – 75,9 балла.

Напомним, по итогам июля инфляция в Казахстане установилась на уровне 14%. Сильнее всего за год подорожали непродовольственные товары – на 15%. Продукты питания выросли в цене на 13,5%, а сфера платных услуг – на 13,6%.

Эти показатели оказались самыми высокими среди других стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033638-kazahstan-okazalsya-odnoy-iz-samyh-dorogih-dlya-zhizni-stran-sng/

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