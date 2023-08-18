Казахстан снова оказался лидером по росту цен на товары и услуги в ЕАЭС

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несмотря на замедление темпов инфляции, Казахстан по-прежнему остается лидером по росту цен на товары и услуги среди стран-участниц ЕАЭС. Такие данные привела Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

По итогам июля 2023 года инфляция в Казахстане снизилась с 14,6% до 14%. Однако, несмотря на это, данный показатель по-прежнему является довольно высоким. За год продукты питания в стране подорожали в среднем на 13,5%, непродовольственные товары – на 15%, а сфера платных услуг – на 13,6%.

Текущая инфляция в Казахстане также остается самой высокой в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Так, например, средний показатель темпов годового роста цен среди всех стран-участниц союза составил 5,4%.

Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Самая низкая годовая инфляция зафиксирована в Беларуси – всего 2,7%. А Армения и вовсе отличилась ее отсутствием – здесь цены за год, наоборот, снизились на 0,1%.

В России инфляция по итогам июля составила 4,3% за год, а в Кыргызстане – 10,3%. Другими словами, Казахстан по-прежнему является лидером по росту цен на товары и услуги в ЕАЭС.

Стоит отметить, что лидерство за Казахстаном закрепилось не только по годовой инфляции, но и по месячной - 0,6%. Однако здесь страна делит его с Россией, в которой наблюдается такой же прирост цен за месяц.

Инфляция в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, некоторые эксперты считают, что в ближайшем времени в Казахстане инфляция может ускориться. Всему виной резкое ослабление тенге по отношению к другим иностранным валютам, в том числе и к рублю. Так, финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что подорожание рубля влечет за собой маховик инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032961-kazahstan-snova-okazalsya-liderom-po-rostu-tsen-na-tovary-i-uslugi/